ÖZAKCAN’DAN İZMİR KAHRAMANI ŞEHİT POLİS’İN BABASINA ZİYARET

T.C. Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, İzmir’deki terör saldırısında ölümü göze alarak gösterdiği kahramanlıkla büyük bir faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin’i tedavi gördüğü Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Üroloji Servisi’ndeki odasında ziyaret etti.

Başkan Özakcan, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Üroloji Servisi’ndeki odasında tedavisi sürmekte olan Mehmet Zeki Sekin’i ziyaret ederek başsağlığı diledi.

“KAHRAMAN POLİSİN ADI EFELER’DE YAŞAYACAK”

“VATAN SAĞOLSUN”

Özakcan, sağlık durumu hakkında da bilgi aldığı Mehmet Zeki Sekin’e belediye olarak her zaman yanlarında olduklarını belirtti ve önümüzdeki günlerde Efeler ilçesinde yeni açılacak bir parka, oğlu Şehit Fethi Sekin’in adının verileceğini söyledi.İzmir’de adliye binasına düzenlenen terör saldırısında büyük bir kahramanlık örneği göstererek, girdiği çatışmada şehit olan trafik polisi Fethi Sekin’in, İzmir halkının ikinci Hasan Tahsin’i olduğunu belirten Başkan Özakcan, “Başımız sağ olsun. Öyle yetişmiş bir evlat ki Fethi Sekin, canını hiçe sayarak onca insanın hayatını kurtardı. Önümüzdeki günlerde belediye meclisimizden alınacak kararla ilçemizde açacağımız yeni bir parkımıza, canı pahasına birçok insanın hayatını kurtaran kahraman polis Fethi Sekin’ adını vereceğiz. Bu tür terör saldırıları Türk milletinin birliğine, beraberliğine, kardeşlik hukukuna yöneliktir. Ancak ülkece güçlü olmak, hür ve bağımsız olmak, huzur ve bağımsızlık içinde yaşamak için mücadele etmek zorundayız. Tekrar terörü lanetliyor ve bu tür acı olayların bir daha yaşanmamasını diliyorum” ifadelerini kullandı.Ziyareti nedeniyle Başkan Özakcan’a teşekkür eden Mehmet Zeki Sekin, ”Evet oğlum şehit oldu ama vatan sağolsun” dedi.T.C. Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ın ziyareti sırasında, Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak da şehit babasını tedavi gördüğü odasında ziyaret etti. (HABER MERKEZİ)