Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
27 Mayıs 2017
Efeler, Kültür Sanat

Özakcan’dan izleyicilere sürpriz

Efeler Belediyesi kültür merkezlerinde açılan kursları başarıyla bitiren kursiyerler kurslarının ardından yıl sonu gösterileri ile sahne aldı.

Kursiyerlerin başarılı performansları büyük beğeni topladı.

Gösterilerin sürprizi, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ın bağlama çalması oldu.
Efeler Belediyesi ile Efeler Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle açtığı bağlama, işaret dili, keman ve halk oyunları kurslarını bitiren kursiyerler, düzenlenen yıl sonu gösterisinde 6 ayda öğrendiklerini sergileme imkanı buldu. Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’nde düzenlenen kursiyerlerin etkinliği, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan ve eşi Gülay Özakcan ile salonu dolduran aileleri ve yakınlarının büyük beğenisini topladı.
Müziğin ruhun gıdası olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Efeler Belediyesi olarak halkımıza birebir dokunarak hizmet ediyoruz. Özellikle kültür ve sanat alanında; sanatın her dalıyla alakalı ve vatandaşlarımızın ilgi duyduğu alanlarda destek olmaya, halkımızı bu sanat dallarıyla buluşturarak yaşamdan daha da haz almak ortamını yaratmak gayreti içindeyiz. Bir müzik aleti çalmak, kullanmak gerçekten çok özel bir kazanımdır. Ben de ortaokul-lise yıllarımda bağlama çalardım. Daha sonra yoğun çalışma ortamı nedeniyle bağlama çalma fırsatı bulamadım ama ben bağlamayı elime aldığımda 2 saat süreyle çalardım. Parmaklarımı takip etmekte zorlanırdınız. Belediyemizin açtığı kurslara katılan kursiyerlerimiz de bu güzelliği yaşıyor ve yakınlarına yaşatıyordur. Kurslarımıza katılan arkadaşlarımızı kutluyorum” ifadelerini kullandı.
İşaret dili kursiyerlerinin İstiklal Marşı’nı işaret diliyle okuması ile başlayan gösteriler bağlama, keman ve halk oyunları kurslarını başarı ile tamamlayan kursiyerlerin gösterileri devam etti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Türk ve Girit kültürleri tarihi Uzbek Konağı açılışında buluştu

Bağlama gösterisinde kursiyerler, Türkiye’nin 7 bölgesinden sevilen türküleri seslendirdi. Gösteride ‘baş bağlamacı’ ilan edilen en küçük kursiyer 8 yaşındaki Efe Keskin izleyicilerden büyük alkış aldı.
Bağlama kursu eğitmeni Oğuzhan Mucan’ın Başkan Özakcan’ı daveti üzerine eline bağlama alarak akordunu kontrol etti.

Bağlamanın akordunun bozuk olduğunu ifade eden Özakcan, bağlamada ustalığını gösterdi. ”Feraye” türküsünü çalan Başkan Özakcan, izleyenlere sürpriz yaparak büyük alkış aldı. Son olarak halk oyunları kursiyerlerinin sunduğu Türk Bayraklı zeybek gösterisi ayakta alkışlandı.
Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, baş bağlamacı 8 yaşındaki Efe Keskin’e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümsüz eseri Nutuk ile matematik seti hediye ederken, kursiyerler adına eğitmenler Merve Uysal, Oğuz Mucan, Haluk Sadi Esen, Ali Köylü ve Günsenin Parlak’a çiçek taktim etti. Kursiyerlerin gösterilerinin sonunda salonda bulunanlar kursiyerleri ayakta alkışlarken, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmediler. (İHA)

Share

BENZER HABERLER

HURMA TEZGAHLARDAKİ YERİNİ ALDI

HURMA TEZGAHLARDAKİ YERİNİ ALDI

Aydınlı minikler “Ah Şu Gençler”i sahnelendi

Aydınlı minikler “Ah Şu Gençler”i sahnelendi

Efeler Belediyesi personeli iki günlük eğitimden geçti

Efeler Belediyesi personeli iki günlük eğitimden geçti

Söke TSM Derneği’nden Bahar Konseri

Söke TSM Derneği’nden Bahar Konseri

Başak Koleji’nden ‘Gelenekselden Evrensele B-brass’ konseri

Başak Koleji’nden ‘Gelenekselden Evrensele B-brass’ konseri

Efeler Belediyesi 15 bin kişiye iftar verecek

Efeler Belediyesi 15 bin kişiye iftar verecek

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

The location could not be found.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,5792

  • Euro

    4,0042

  • BIST

    97.533

  • Altın

    145,8275

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

-->

CLOSE