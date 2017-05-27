Özakcan’dan izleyicilere sürpriz

Efeler Belediyesi kültür merkezlerinde açılan kursları başarıyla bitiren kursiyerler kurslarının ardından yıl sonu gösterileri ile sahne aldı.

Kursiyerlerin başarılı performansları büyük beğeni topladı.

Gösterilerin sürprizi, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ın bağlama çalması oldu.

Efeler Belediyesi ile Efeler Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle açtığı bağlama, işaret dili, keman ve halk oyunları kurslarını bitiren kursiyerler, düzenlenen yıl sonu gösterisinde 6 ayda öğrendiklerini sergileme imkanı buldu. Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’nde düzenlenen kursiyerlerin etkinliği, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan ve eşi Gülay Özakcan ile salonu dolduran aileleri ve yakınlarının büyük beğenisini topladı.

Müziğin ruhun gıdası olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Efeler Belediyesi olarak halkımıza birebir dokunarak hizmet ediyoruz. Özellikle kültür ve sanat alanında; sanatın her dalıyla alakalı ve vatandaşlarımızın ilgi duyduğu alanlarda destek olmaya, halkımızı bu sanat dallarıyla buluşturarak yaşamdan daha da haz almak ortamını yaratmak gayreti içindeyiz. Bir müzik aleti çalmak, kullanmak gerçekten çok özel bir kazanımdır. Ben de ortaokul-lise yıllarımda bağlama çalardım. Daha sonra yoğun çalışma ortamı nedeniyle bağlama çalma fırsatı bulamadım ama ben bağlamayı elime aldığımda 2 saat süreyle çalardım. Parmaklarımı takip etmekte zorlanırdınız. Belediyemizin açtığı kurslara katılan kursiyerlerimiz de bu güzelliği yaşıyor ve yakınlarına yaşatıyordur. Kurslarımıza katılan arkadaşlarımızı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

İşaret dili kursiyerlerinin İstiklal Marşı’nı işaret diliyle okuması ile başlayan gösteriler bağlama, keman ve halk oyunları kurslarını başarı ile tamamlayan kursiyerlerin gösterileri devam etti.

Bağlama gösterisinde kursiyerler, Türkiye’nin 7 bölgesinden sevilen türküleri seslendirdi. Gösteride ‘baş bağlamacı’ ilan edilen en küçük kursiyer 8 yaşındaki Efe Keskin izleyicilerden büyük alkış aldı.

Bağlama kursu eğitmeni Oğuzhan Mucan’ın Başkan Özakcan’ı daveti üzerine eline bağlama alarak akordunu kontrol etti.

Bağlamanın akordunun bozuk olduğunu ifade eden Özakcan, bağlamada ustalığını gösterdi. ”Feraye” türküsünü çalan Başkan Özakcan, izleyenlere sürpriz yaparak büyük alkış aldı. Son olarak halk oyunları kursiyerlerinin sunduğu Türk Bayraklı zeybek gösterisi ayakta alkışlandı.

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, baş bağlamacı 8 yaşındaki Efe Keskin’e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümsüz eseri Nutuk ile matematik seti hediye ederken, kursiyerler adına eğitmenler Merve Uysal, Oğuz Mucan, Haluk Sadi Esen, Ali Köylü ve Günsenin Parlak’a çiçek taktim etti. Kursiyerlerin gösterilerinin sonunda salonda bulunanlar kursiyerleri ayakta alkışlarken, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmediler. (İHA)