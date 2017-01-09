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09 Ocak 2017
Efeler, Güncel

ÖZAKCAN’DAN, ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI

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T.C. Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.
Başkan Özakcan, 10 Ocak mesajında şunları söyledi:

”Değerli basın mensuplarına ekonomik ve sosyal haklar sağlayan 10 Ocak 1961 tarihinde yürürlüğe giren 212 Sayılı Yasa’nın kabul edilmesi ile ‘Çalışan Gazeteciler Günü ‘ olarak kabul edilen bu özel günün 56.yıldönümünü hep birlikte kutlamaktayız. Gazetecilik mesleği ve medya dünyası demokratik toplumlarda Anayasanın öngördüğü üç gücün (yasama, yürütme, yargı) yanında dördüncü (denetleyici) güçtür. 2016 yılı, ülkemizde birçok alanda olduğu gibi basın ve ifade özgürlüğü açısından da çok iyi bir yıl olmadı ve 170’e yakın medya organı kapatıldı, birçok basın emekçisi işsiz kaldı. Gazetecilik, halkın haber alma özgürlüğüne aracı olan bir meslektir. Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla doğru ve tarafsız bir şekilde hareket ederek fikirlerini özgürce paylaşmak için mücadele veren tüm emekçi gazeteciler zor şartlarda çalışıyor. Maalesef ülkemizde özgür olması gereken basın sektörü gittikçe yapılması en zor, en tehlikeli meslek sektörü haline gelmiştir. Dünyada demokrasinin güçlü olduğu hiçbir ülkede bu tür acı tablolar görülmüyor. Aldıkları bilgiyi hızlı, doğru ve tarafsız bir şekilde halka ulaştırmak gibi bir kamu görevi yapan basınımızın özgürce hareket etmeleri gerektiği inancımla tüm gazetecilerin; maddi ve manevi olarak daha medeni şartlarda görevlerini yapabilmelerini diliyorum. Gece gündüz demeden çalışarak halkın haber alma ve bilgi edinme hakkı için mücadele eden, çalışan, çalışamayan tüm emektar basın mensuplarına en derin saygı ve sevgilerimi sunarak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum.” (HABER MERKEZİ)

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