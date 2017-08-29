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29 Ağustos 2017
Efeler, Güncel

Özakcan’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 95’inci yıldönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Başkan Özakcan, mesajında şu ifadelere yer verdi: “30 Ağustos ülkemizi bölüp parçalamak isteyen emperyalist güçlere karşı, toplumun tüm kesimlerinin dil, din, ırk, mezhep ve inanç farkı gözetmeksizin bir araya geldiği; yan yana, omuz omuza mücadele vererek zafer destanının yazıldığı gündür. Türk Milleti şanlı tarihinde bağımsızlık ve hürriyetine olan tutkusunu defalarca göstermiştir. Birçok kahramanımız canı pahasına düşmanla savaşıp bağımsızlık ve özgürlük için kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesi vermişlerdir. Kurtuluş Savaşı sırasında ortaya koydukları destansı mücadele örneğiyle topraklarımızı savunmuş, tarihimize şanlı bir direniş sayfası eklemişlerdir. Yaşadığımız tarihi süreçlerden ders alarak gençliğimize mücadele ruhu aşılamalı ve Memleketimizi, Atatürk’ün hedef gösterdiği yüksek medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, kahramanca yurdunu savunan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizin aziz hatıralarını saygı ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize ve ailelerine şükranlarımı sunuyorum. Şeref ve kahramanlık gününün birlik ve beraberlik içerisinde coşkuyla geçmesi dileğiyle, Ulusumuzun ve Aydın halkının 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum” (İHA)

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