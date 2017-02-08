Özakcan TMMOB Aydın Temsilcileri İle Buluştu

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Aydın şube başkanları ve temsilcileri ile bir araya gelerek Efeler’i konuştu.

Efeler Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Belediye Başkan Yardımcısı O. Derya Tıkır, İmar ve Şehircilik Müdürü Tamer Toyran ile TMMOB Aydın şube başkanları ve temsilcileri katıldı.

Belediye ve TMMOB Aydın Şube başkanları ve temsilcileri arasında Efeler ilçesindeki çalışmalar hakkında görüş alış-verişinde bulunulan toplantı sonrası Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan değerlendirmelerde bulundu.

En iyi yönetim şekli olan demokraside çok sesliliğin esas olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Özakcan, “Belli aralıklarla çeşitli odalar ve derneklerin temsilcileri ile birlikte toplantılar düzenleyerek görüşmeler yapıyoruz. Demokrasilerde çok seslilik esastır. İlçemizde yaşayan herkesin memnuniyeti için çalışan bir belediye olarak çeşitli görüş ve fikirlere de her zaman ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle belediyemiz ile odaların yollarının kesiştiği her türlü iş için toplantılarda fikir alışverişi yaparak ilçemizin daha güzel yönetilmesi ve halkımızın yararına olacak kararlar alıyoruz. Son toplantımızı da belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile TMMOB Aydın şube başkanları ve temsilcileri ile birlikte yaptık. Efeler için iş birliğimiz ve toplantılarımız sürecek” dedi. (İHA)