Son Dakika

HaberMatik V3.1

logo

admin
08 Şubat 2017
Efeler, Güncel

Özakcan TMMOB Aydın Temsilcileri İle Buluştu

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Aydın şube başkanları ve temsilcileri ile bir araya gelerek Efeler’i konuştu.
Efeler Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Belediye Başkan Yardımcısı O. Derya Tıkır, İmar ve Şehircilik Müdürü Tamer Toyran ile TMMOB Aydın şube başkanları ve temsilcileri katıldı.

Belediye ve TMMOB Aydın Şube başkanları ve temsilcileri arasında Efeler ilçesindeki çalışmalar hakkında görüş alış-verişinde bulunulan toplantı sonrası Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan değerlendirmelerde bulundu.
En iyi yönetim şekli olan demokraside çok sesliliğin esas olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Özakcan, “Belli aralıklarla çeşitli odalar ve derneklerin temsilcileri ile birlikte toplantılar düzenleyerek görüşmeler yapıyoruz. Demokrasilerde çok seslilik esastır. İlçemizde yaşayan herkesin memnuniyeti için çalışan bir belediye olarak çeşitli görüş ve fikirlere de her zaman ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle belediyemiz ile odaların yollarının kesiştiği her türlü iş için toplantılarda fikir alışverişi yaparak ilçemizin daha güzel yönetilmesi ve halkımızın yararına olacak kararlar alıyoruz. Son toplantımızı da belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile TMMOB Aydın şube başkanları ve temsilcileri ile birlikte yaptık. Efeler için iş birliğimiz ve toplantılarımız sürecek” dedi. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Günübirlikçiler Paşa Yaylası’na akın etti
Share

BENZER HABERLER

“GİDER CUMHURBAŞKANI’NA ANLATIRIM”

“GİDER CUMHURBAŞKANI’NA ANLATIRIM”

Kuşadası’nda pazarcıların eylemi sürüyor

Kuşadası’nda pazarcıların eylemi sürüyor

“DEVLETİN BİRİKİMİ PEŞKEŞ ÇEKİLECEK”

“DEVLETİN BİRİKİMİ PEŞKEŞ ÇEKİLECEK”

AYÇEP ÜYELERİ ÖZAKCAN’I ZİYARET ETTİ

AYÇEP ÜYELERİ ÖZAKCAN’I ZİYARET ETTİ

Bakanlık hediye etti, öğrenciler satışa çıkardı

Bakanlık hediye etti, öğrenciler satışa çıkardı

AYSİAD DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPTI

AYSİAD DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPTI

#

HAVA DURUMU

Aydın

    #

    DÖVİZ BİLGİLERİ

    • Dolar

      3,7149

    • Euro

      3,9737

    • BIST

      88.249

    • Altın

      148,2083

    #

    EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

    Mustafa Çezik
    YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
    #

    YAZARLAR

    Tüm Yazarlar
    #

    EN SON HABERLER

    video

    VİDEO GALERİ TÜMÜ

    #

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

    gazete manşetleri

    NAMAZ VAKİTLERİ

    takvim
    Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
    SOSYAL MEDYA
    • facebook
    • twitter
    • rss
    • google +
    • youtube
    • pinterest

    © 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

    CLOSE

    CLOSE