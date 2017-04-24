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24 Nisan 2017
Efeler, Yaşam

ÖZAKCAN, ŞOFÖRLERİ ZİYARET ETTİ

Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, Aydın Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi’ni ziyaret etti.
Başkan Özakcan, Kooperatif binasında Kooperatif Başkanı Okan Yalçın ile birlikte öğle yemeği yiyerek, özel halk otobüslerinin sorun ve sıkıntıları üzerine fikir alış verişinde bulundu.
Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, Aydın Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi’nin yaşadığı sorunlarda belediye olarak yanlarında olacağını ve sorunların çözüm bulması için destekte bulunacaklarını belirtti.
Aydın Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın ise, Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan’ın ziyaretinden ötürü çok memnun olduklarını belirtti ve Başkan Özakcan’a teşekkür etti.
Ziyaret sonrasında şoförler ile bir araya gelen Başkan Özakcan, günün anısına görevli şoförler ile birlikte toplu fotoğraf çektirdi.
(KUDRET CAN)

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