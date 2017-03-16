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16 Mart 2017
Efeler, Güncel

ÖZAKCAN; “ŞEHİTLERİMİZ ONUR ABİDEMİZDİR”

Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, Çanakkale Zaferi’nin 102. Yıl dönümü nedeni ile bir mesaj yayımladı.
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü’nde şehitleri ve gazileri şükranla andığını ifade eden Özakcan, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi; “Çanakkale Zaferi; yokluk, yoksulluk ve umutsuzluğun en acı günlerinde dahi Türk Milleti’nin bağımsızlık nidalarıyla dünyaya başkaldırdığı, esaret altında yaşayan tüm milletlere umut meşalesini yaktığı, vatan sevgisini tarihe altın harflerle işlediği bir destandır. Bu zafer, tüm işgal devletlerine Türk Ulusu’nun bölünmez bütünlüğünü kabul ettirmekle kalmamış, yeniden uyanışın ilk ışıkları olmuştur.”
“ŞEHİTLERİMİZ ONUR ABİDEMİZDİR”
“Yüce Atatürk, “Türkiye halkı, asırlardan beri hür ve bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı bir yaşama gereği saymış, bir milletin kahraman evlatlarıdır. Bu millet, bağımsızlıktan uzak yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır” sözüyle, ecdadımızın soylu kişiliğini çarpıcı biçimde anlatmıştır.
Vatan topraklarını korumak için en güç şartlar altında dahi canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen şehitlerimiz, birlik ve beraberliğimizin sürekliliği konusundaki kararlılığımızın en büyük kanıtıdır. Ve bu uğurda can veren Şehitlerimiz birer onur abidemizdir.
 Bu duygu ve düşüncelerle; başta Başkumandanımız Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, dün olduğu gibi bugün de vatanın bölünmez bütünlüğünü korumak ve gelecek nesilleri vatan sevgisiyle yetiştirmek uğruna yaşamlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”
(HABER MERKEZİ)

 

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