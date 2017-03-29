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29 Mart 2017
Efeler, Kültür Sanat

Özakcan, restorasyonu süren konakları inceledi

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, restorasyonu devam eden tarihi Efeler Konağı ve Bosnalı Konakları inşaatlarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Restorasyon çalışmalarını Başkan Yardımcıları ile birlikte inceleyerek çalışmaların en kısa sürede tamamlanması konusunda talimat veren Başkan Özakcan,”Efeler ilçemizde çok sayıda konak ve eski evler bulunuyor. Biz de buralara elimizden geldiğince sahip çıkmaya çalışıyoruz. Yıllar öncesi var olan ama yıllar geçtikçe yok olmaya yüz tutmuş bu tarihi eserlerimizi tekrar gün yüzüne çıkartma adına bir irade ortaya koyduk. Koyduğumuz bu iradenin arkasında durarak inşaatları başlattık. Belediye olarak konaklarımızın restorasyonlarını tamamlayarak Efeler halkına hizmet verecek yerler haline getirmeye çalışıyoruz. Bu iki konak önümüzdeki aylarda Efeler halkının hizmetine sunulacak” dedi. (İHA)

 

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