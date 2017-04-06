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06 Nisan 2017
Efeler

Özakcan, öğle yemeğini işçilerle birlikte yedi

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan personel ile öğle yemeğinde bir araya geldi.
Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Kocagür Mahallesinde bulunan Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesini ziyaret ederek, işçilerle birlikte öğle yemeği yedi. Başkan Özakcan, belediyenin en ağır yükünü temizlik işçilerinin çektiğini söyledi.
Temizlik işçilerinin zor koşullarda önemli bir görevi yerine getirdiklerini dile getiren Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan,”Geçtiğimiz 30 Mart tarihi itibariyle göreve gelişimizin üç yılı doldu. Bu üç yıl içerisinde vatandaşımızı memnun eden en iyi hizmetlerimizden biri sizlerin vermiş olduğu emeğinizin hizmeti, temizlik hizmetimizdir. Aydınımız için Efeler için, halkımız içinde bizim adımıza en önemli hizmeti veren sizlersiniz. Bundan dolayı hepinize şükran borçluyuz, minnet borçluyuz, sağ olun var olun. Belediyenin en ağır yükünü temizlik işçileri çekmektedir. Biz yönetim, dünya, siyaset anlayışımız gereği emeği en yüce değer sayan bir anlayışa sahibiz. Ülkemizde emeğin karşılığı alınabiliyor mu? Bu soruya hiç kimsenin içine sinerek cevap vermesi mümkün değil. Bende arzu ediyorum çok daha iyi şartlarda, daha iyi imkanlarla sizlerle birlikte olalım. Önümüzdeki görev döneminde sizlerin durumunu iyileştirerek çok daha iyi şartlarla devam etmeyi arzu ediyoruz. En az sizler kadar bende bu arzu ve istek içindeyim. Belediye yerel yönetim hizmetlerinde yerine getirdiğimiz, vatandaşımıza götürdüğümüz en önemli hizmet temizlik hizmetidir. Yani sizlerin yaptığı hizmet, bizim yaptığımız tüm hizmetlerin aynası. Kentimiz temiz göründüğü ölçüde bizlerde mutlu oluyoruz. Şehrimize gelen, şehrimizden geçen tüm konuklarında dikkatini çekiyor; ne kadar temiz bir şehir diye bize de teşekkürlerini iletiyorlar. Bende bu yönüyle memnuniyetimi, vatandaşlarımızın memnuniyetini sizlere iletmiş olayım. Buradan hepinize, ailelerinize sağlık, hayırlı bir gelecek, hayırlı bir Türkiye temenni ediyorum” dedi. (İHA)

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