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12 Nisan 2017
Efeler

Özakcan İmamköylülerle Buluştu

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan İmamköy Mahallesi’nde mahalle halkıyla bir araya geldi.
İmamköy mahalle kahvehanesinde gerçekleştirilen toplantıya, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Başkanı Bayram İnci, CHP Efeler İlçe Başkanı Selim Gürgün, Kocagür Mahalle Muhtarı Orhan Akrancı, İmamköy Mahalle Muhtarı Ahmet Direk, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Toplantıda ilk olarak konuşan CHP Aydın İl Başkanı Bayram İnci, 16 Nisan Pazar günü yapılacak olan referandumun önemini hatırlattı.
Demokrasimize sahip çıkmamız gerektiğini ifade ederek sözlerine başlayan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Referandum bir parti seçimi değil. Hangi siyasi görüşten olursak olalım bu referandumda vereceğimiz karar çok önemli. Bizler nice savaşların, şehit kanlarının, ana ve babalarının gözyaşlarının sonucu olarak bugün nefes alıp veriyoruz. Bu cumhuriyete ve demokrasimize sahip çıkmak 7’den 70’e hepimizin boynumuzun borcudur. Çünkü demokrasi insan onuruna en yaraşır yönetim şeklidir” dedi.
Başkan Özakcan, İmamköy Mahallesi’nde Efeler Belediyesi olarak yaptıkları hizmetlerden bahsederek, “Efeler Belediyesi olarak bize gelen tüm talepleri gerçekleştirmeye çalıştık. Eğrikavak’tan, Kızılcaköy ve Kardeşköy’e kadar temizlik hizmetlerimizden, cenaze defin hizmetlerimize kadar her türlü hizmeti vermeye çalışıyoruz. Kurulduğumuz günde bir kazma ve küreğimiz yokken bugün 30’a yakın iş makinamız var. Cenaze işlemlerimizde de vatandaşlarımızın acılı günlerinde yanlarında oluyor ve onlara hiçbir yük getirmeden zor zamanlarında hizmetlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Gölcük Mahallemizde de 4bin metre gibi bir büyüklükte yol çalışmamız oldu. İmamköy mahallemizde ise bu rakam 3 bin metrenin üzerinde. İlaçlama ile ilgili hizmeti de bizler veriyoruz. Köyden mahalleye dönüşen mahallelerimizde de ilaçlama çalışmalarımızı başlattık. Bundan böyle de her zaman vatandaşlarımızla gönül birliği içerisinde olmaya ve Efeler’e yakışır hizmetler yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. (İHA)

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