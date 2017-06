ÖZAKCAN, İFTAR’DA ENGELLİLERLE BİRARAYA GELDİ

Engelli vatandaşlarla yakından ilgilenerek onlarla sohbet eden Başkan Özakcan, Efeler Belediyesi olarak her zaman engellilerin hizmetinde olduklarını ifade etti.

Efeler Belediyesi tarafından Aydın-İzmir Karayolu üzerindeki bir düğün salonunda, Başkan Mesut Özakcan ve eşi Gülay Özakcan’ın yanı sıra birim amirleri, engelli vatandaşlar ve ailelerinin katıldığı iftar yemeğinde ayrıca fiziksel engelli vatandaşlara akülü sandalye, tekerlekli sandalye ve görme engelliler için de akıllı baston dağıtıldı.

Engelli derneklerin bir araya geldiği iftar yemeğine; Türkiye Sakatlar Derneği, Engelliler Sosyal Dayanışma Derneği, Engelliler Spor Kulübü, Altı Nokta Körler Derneği, Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği ve İşitme Engelliler Spor Kulübü üyeleri hazır bulundu. Düzenlenen iftarda masaları eşi Gülay Özakcan ile birlikte gezerek davetlilerle tek tek ilgilenen Belediye Başkanı Mesut Özakcan, çiçeklerle karşılandı.

Efeler Belediyesi olarak her zaman engellilerin hizmetinde olduklarını ifade eden Başkan Özakcan yaptığı konuşmada; ”Öncelikle davetimize icabet ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben her zaman söylüyorum; hiçbir engelli kardeşimizi biz engelli olarak görmüyoruz. Engelli olmayan yurttaşlarımız gibi görüyoruz. Bugüne kadar huzur içinde, arzu ettiğiniz biçimde yaşamanızı, yaşayacağınız ortamı sizlere sağlamak arzusu, dileği, çabası içinde olduk. Hepimiz her an bir engelli adayıyız. Sizlerin yaşamını kolaylaştırmak, sizleri daha mutlu ve huzurlu kılmak bizlerin görevi sayıyoruz. Gönlümüz ve yüreğimiz hep sizlerle birlikte. Sizler mutlu olduğunuz ölçüde biz de mutlu olacağız. Efeler Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin emrinde ve hizmetinde olduğumuzu bilmenizi isterim. Ülkemiz çok zor süreçlerden geçiyor. Bu ortam içinde hepimizin görevi demokrasimize sahip çıkmak, Cumhuriyetimize sahip çıkmaktır. Sahip çıktığımız ölçüde huzur içinde, barış içinde, kardeşlik içinde yaşayacağımıza inanıyoruz. Bu şartların ülkemizin her noktasında da gerçekleşmesini bekliyor ve diliyoruz. Böyle güzel bir akşamda bizlerle bir araya geldiniz, iyi ki varsınız, iyi ki bu akşam bu güzelliği paylaşıyor ve yaşıyoruz. Hepinize sağlık ve esenlikler diliyor saygı ve sevgilerimi sunuyorum.” dedi.