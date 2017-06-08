ÖZAKCAN, İFTAR’DA ENGELLİLERLE BİRARAYA GELDİ

Her Ramazan olduğu gibi bu yıl ki Ramazan Ayında da, Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, engelli vatandaşlar ve aileleriyle iftarda bir araya geldi.

Engelli vatandaşlarla yakından ilgilenerek onlarla sohbet eden Başkan Özakcan, Efeler Belediyesi olarak her zaman engellilerin hizmetinde olduklarını ifade etti.

Efeler Belediyesi tarafından Aydın-İzmir Karayolu üzerindeki bir düğün salonunda, Başkan Mesut Özakcan ve eşi Gülay Özakcan’ın yanı sıra birim amirleri, engelli vatandaşlar ve ailelerinin katıldığı iftar yemeğinde ayrıca fiziksel engelli vatandaşlara akülü sandalye, tekerlekli sandalye ve görme engelliler için de akıllı baston dağıtıldı.

Engelli derneklerin bir araya geldiği iftar yemeğine; Türkiye Sakatlar Derneği, Engelliler Sosyal Dayanışma Derneği, Engelliler Spor Kulübü, Altı Nokta Körler Derneği, Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği ve İşitme Engelliler Spor Kulübü üyeleri hazır bulundu. Düzenlenen iftarda masaları eşi Gülay Özakcan ile birlikte gezerek davetlilerle tek tek ilgilenen Belediye Başkanı Mesut Özakcan, çiçeklerle karşılandı.

“HİÇ BİRİNİZİ ENGELLİ OLARAK GÖRMÜYORUZ”

Efeler Belediyesi olarak her zaman engellilerin hizmetinde olduklarını ifade eden Başkan Özakcan yaptığı konuşmada; ”Öncelikle davetimize icabet ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben her zaman söylüyorum; hiçbir engelli kardeşimizi biz engelli olarak görmüyoruz. Engelli olmayan yurttaşlarımız gibi görüyoruz. Bugüne kadar huzur içinde, arzu ettiğiniz biçimde yaşamanızı, yaşayacağınız ortamı sizlere sağlamak arzusu, dileği, çabası içinde olduk. Hepimiz her an bir engelli adayıyız. Sizlerin yaşamını kolaylaştırmak, sizleri daha mutlu ve huzurlu kılmak bizlerin görevi sayıyoruz. Gönlümüz ve yüreğimiz hep sizlerle birlikte. Sizler mutlu olduğunuz ölçüde biz de mutlu olacağız. Efeler Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin emrinde ve hizmetinde olduğumuzu bilmenizi isterim. Ülkemiz çok zor süreçlerden geçiyor. Bu ortam içinde hepimizin görevi demokrasimize sahip çıkmak, Cumhuriyetimize sahip çıkmaktır. Sahip çıktığımız ölçüde huzur içinde, barış içinde, kardeşlik içinde yaşayacağımıza inanıyoruz. Bu şartların ülkemizin her noktasında da gerçekleşmesini bekliyor ve diliyoruz. Böyle güzel bir akşamda bizlerle bir araya geldiniz, iyi ki varsınız, iyi ki bu akşam bu güzelliği paylaşıyor ve yaşıyoruz. Hepinize sağlık ve esenlikler diliyor saygı ve sevgilerimi sunuyorum.” dedi.

“YIL BİR 12 AY SİZLERLEYİZ”

Programın sonunda Efeler Belediyesi tarafından fiziksel engelli ve yürümekte zorlanan vatandaşlara tekerlekli ve akülü sandalye dağıtılırken, görme engelli vatandaşlar için de akıllı baston dağıtıldı.

Dağıtım sırasında Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, her zaman engellilerin yanında olduklarının vurgusunu yaparak, “Biz Efeler Belediyesi olarak sadece bu akşam sizlerle birlikte değiliz. Yıl bir 12 ay sizlerle her zaman gönül birliği içindeyiz. Bizlere gelen her türlü taleplerinizi, ihtiyaçlarınızı imkanlarımız ölçüsünde karşılamaya çalışıyoruz. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyor, sağlıkla bayramımıza da ulaşmanızı, ulaşmamızı diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Engelliler Spor Kulübü Başkanı Mehmet Güler, iftar yemeği sonrasında Efeler Belediyesi’nin sponsorluğunda ki Efeler Belediyesi Aydın Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı sporcularının imzasını taşıyan formayı Başkan Özakcan’a hediye ederek, “Tekerlekli Basketbol takımımız son iki sezondur tarihinin en kolay sezonunu yaşadı. Sadece bugün değil, her zaman engellilerin maddi ve manevi yanında olan Başkanımız Mesut Özakcan’a sonsuz teşekkür ediyoruz.” dedi.

(HABER MERKEZİ)