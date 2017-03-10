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10 Mart 2017
Efeler

Özakcan, Fatih Kapalı Pazar Yeri Esnafını Ziyaret Etti

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Fatih Mahallesi’nde bulunan Fatih Kapalı Pazar Yeri’ni ziyaret etti.

Pazar tezgahlarını tek tek dolaşarak pazarcılarla sohbet eden Özakcan, mahalle halkı ve esnafın istek ve şikayetlerini dinledi.
Efeler Belediyesi tarafından Fatih Mahallesi’nde bulunan kapalı pazar yeri geçtiğimiz aylarda açılarak vatandaşın 6 buçuk yıllık kapalı pazar özlemi giderildi.

Kapalı pazar yerinin faaliyete geçmesinin ardından vatandaşlar Belediye Başkanı Özakcan’a teşekkür ederek, kendisini pazara davet etti.

Mahalle halkının davetine kayıtsız kalmayan Özakcan, Fatih Kapalı Pazar Yeri’ni ziyaret etti.

Fatih Mahalle Muhtarı Yıldız Karadaş Taşçıoğlu ile birlikte pazarı gezen Özakcan, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

İstek ve şikayetleri de tek tek dinleyerek not alan Özakcan, “Bizler halkımızla bir bütünüz, bir aileyiz. Her zaman halkımızın yanında, onların emrindeyiz. Fatih Kapalı Pazar Yeri artık yıllarca süren sessizliğini bozdu. Pazar yerinde artık hak edilen gibi pazar esnafının sesleri yankılanıyor, halkımızın memnuniyetinden dolayı bizler de çok mutluyuz” dedi.

Başkan Özakcan’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Muhtar Taşçıoğlu’da, “Başkanımız yıllardır amacı dışında kullanılan pazar yeri sorunumuza bir son verdi. Artık mahalle halkımız hem daha hijyenik koşullarda, hem de yazın sıcaktan, kışın da yağmurdan korunarak daha rahat alış-veriş yapabilecekler. Pazarın mahallemize kazandırılmasından dolayı başkanımıza mahalle halkımız adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Özakcan, pazar ziyaretinin ardından mahalle muhtarlığı öncülüğünde, mahalle halkı tarafından düzenlenen lokma hayrına katıldı. (İHA)

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