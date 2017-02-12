ÖZAKCAN; “DENETİM YETKİMİZ YOK”

Geçtiğimiz günlerde Efeler Belediyesi Meclisi Jeotermal Komisyonu tarafından hazırlanan rapor kamuoyuyla paylaşılmıştı. Sunulan raporda; jeotermal elektrik santrallerinin Aydın halkının sağlığına, Aydın tarımına ve çevreye olası zararları açıklanmıştı.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan da; santrallerin denetim noktasında bir yetkilerinin bulunmadığını fakat tüm kurum ve kuruluşlarla konu ile ilgili işbirliği içerisinde olduklarını söyledi.

Özakcan; “Bu santrallerle alakalı denetim noktasında ciddi bir yetkimiz yok. Ayrıca Aydın Valiliği’mizin bu konu üzerinde araştırma yapmak üzere ciddiyetle durduğunu da basından izliyoruz. Biz bütün kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği içindeyiz. Bizim için her şeyden önemli olan Aydın halkımızın, hepimizin geleceği adına bu konuda çalışma yapmak üzere iş birliğine her zaman hazır olduğumuzun bilinmesini isteriz. Çevreye, insan sağlığına zarar verecek hiçbir etkinliğin kentimizde yaşanmasını arzu etmeyiz, istemeyiz. Bu konuda üzerimize düşen yasal sınırlar içerisindeki yetkilerimizi de sonuna kadar kullanırız. Bu konuda basın ve diğer tüm kurumlarımızla da dayanışma içerisinde olduğumuzu, olacağımızın da bilinmesini istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Özakcan, Efeler Belediyesi olarak; yasaların belediyelere verdiği yetki sınırları içinde kalmak kaydıyla Efeler halkının sağlığını tehdit eden hiçbir girişime izin vermeyeceklerini, halkın sağlığını hiçe sayanlar ile doğanın kirlenmesine neden olanlarla yasal mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini vurguladığı açıklamasında şunları söyledi:

“Efeler Belediye Meclisi’nce, jeotermal elektrik santrallerinin, çevreye ve insan sağlığına olası zararlarını araştırmak için görevlendirilen komisyon; peşin hükümlü olmadan, insanlığın elektrik enerjisine olan gereksiniminin farkında olarak, ülkemizin ürettiği elektrik enerjisinin yüzde 51,49’unun ithal kaynaklar kullanılarak karşılandığının bilinci ve enerji bakımından dışa bağımlılığımızın azaltılması, yenilenebilir, çevreyi kirletmeyen, yerli enerji kaynaklarının devreye sokulmasının gerektiğine olan inançla çalışmalarına başlamıştır.

Efeler ilçesinde kurulan ve kurulmakta olan jeotermal elektrik santrallarının ilçemiz insanına, doğasına, ekosistemine zarar verip vermediği, ilçemizde çevre kirliliği yaratıp yaratmadığının tespiti için, jeotermalle ilgisi olduğu düşünülen kurum ve kuruluşlar komisyonumuzca ziyaret edilmiş, ellerinde konu ile ilgili bilgi ve belge raporda kullanılmak üzere istenmiştir.

Komisyonumuz, yaptığı ziyaretlerde sözlü olarak edindiği bilgileri, kuruluşlardan gönderilen belgeleri, ülke ve dünya çapında yazılmış eserleri ve tezleri değerlendirmiştir. Komisyonumuz örnek olması açısından Yeni Zelanda’nın jeotermal yönetmeliğini de temin etmiş ve bizim yönetmeliğimizle karşılaştırmıştır. Yoğun çalışmalar sonucunda raporunu düzenlemiştir.

Rapor ve eklerinden de anlaşılacağı üzere, ilçemizde kurulu jeotermal elektrik santrallerinin işletilmesi sırasında etrafa yayılan buhar, gözle görülmeyen gazlar ve kötü kokunun, yasa ve yönetmeliklerindeki boşluklardan, idarenin yeterli denetimleri yapmamasından kaynaklandığı ve çevre kirliliği yaratacak boyutlara ulaştığı gözlemlenmiştir. Bu durum karşısında Efeler Belediyesi olarak; yasaların belediyelere verdiği yetki sınırları içinde kalmak kaydıyla halkımızın sağlığını tehdit eden hiçbir girişime izin vermeyeceğimizi, halkımızın sağlığını hiçe sayanlar ile doğanın kirlenmesine neden olanlarla yasal mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğimizin bilinmesini isteriz. Kamuoyuna ve basınımıza saygıyla duyururuz.”