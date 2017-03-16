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16 Mart 2017
Efeler, Sağlık

Özakcan, Aydın Tabip Odasını ziyaret etti

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Aydın Tabip Odasını ziyaret etti.
Doğumdan ölüme kadar yaşamımızın her alanında var olan sağlık çalışanlarını en özel günlerinde unutmayan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Aydın Tabip Odası’nı ziyaret ederek, Tıp Bayramlarını kutladı. Başkan Özakcan’ı Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Hakan Karagözlü karşılarken, ziyarette Genel Sekreter Dr. İsmail Ertin, Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ali Akyol ve üyeler Dr. Hasan Metin Öztürk ile Dr. Eralp Atay’da hazır bulundu.
Sağlık çalışanlarının insan yaşamının her alanında olduğunu hatırlatan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Tüm sağlık personeli en zor şartlar altında çalışsalar da görevlerini en iyi şekilde yerine getiriyorlar. Dakikaların hatta saniyelerin hayati önem taşıdığı sağlık sektöründe görev yapan doktorlarımız başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın ’14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.
Başkan Özakcan’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Aydın Tabip Odası Başkanı Karagözlü ise, “Başkanımızın kapısının her zaman bizlere sonuna kadar açık olduğunu biliyor ve kendisine sağlık çalışanlarına gösterdiği önemden ve ziyaretinden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu. (İHA)

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