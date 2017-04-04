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04 Nisan 2017
Efeler, GÃ¼ncel

Ã–ZAKCAN, AVUKATLAR GÃœNÃœ’NÃœ KUTLADI

Efeler Belediye BaÅŸkanÄ± Mesut Ã–zakcan 5 Nisan Avukatlar GÃ¼nÃ¼ nedeni ile bir mesaj yayÄ±mladÄ±. “Kamu vicdanÄ±nÄ±n ve adaletin yerine getirilmesi iÅŸlevinde ulvi bir gÃ¶rev Ã¼stlenen tÃ¼m avukatlarÄ±n avukatlar gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutluyorum.” diyen Ã–zakcan yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda ÅŸunlarÄ± kaydetti:
“Ulu Ã–nder AtatÃ¼rkâ€™Ã¼n Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde kurulan TÃ¼rkiye Cumhuriyeti; DÃ¼nyada yaÅŸanan deÄŸiÅŸimlere aÃ§Ä±k, evrensel deÄŸerleri Ã¶zÃ¼mseyebilecek yapÄ±da, Ã§aÄŸdaÅŸ uygarlÄ±k dÃ¼zeyine ulaÅŸmayÄ± her alanda sÃ¼rdÃ¼ren demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.
Hukuk devleti kavramÄ± adaletin eÅŸit daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini ifade eder. YargÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±, demokratik ve laik sistemin temel taÅŸlarÄ±ndan biridir. YargÄ±nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±z olmasÄ±ndaki en Ã¶nemli unsurlardan birisi savunma hakkÄ±dÄ±r. Savunma hakkÄ±nÄ±n uygulayÄ±cÄ±sÄ± olan avukatlÄ±k mÃ¼essesesi ise Ã§aÄŸdaÅŸ hukuk siteminin ayrÄ±lmaz bir Ã¶ÄŸesidir. Temel haklarÄ±n Ã¶ncelikli olanlarÄ±ndan olan savunma hakkÄ±nÄ± kullanan avukatlarÄ±mÄ±z, adaletin saÄŸlanmasÄ±nda ve toplumsal iliÅŸkilerde karÅŸÄ±laÅŸÄ±lan sorunlarÄ±n giderilmesinde Ã§ok Ã¶nemli bir gÃ¶revi yerine getirmektedirler.”
(GÃœNER DOKUYUCU)

 

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  Efeler Belediyesinin Ã‡anakkale gezileri sona erdi
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