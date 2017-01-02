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02 Ocak 2017
Efeler

Ã–zakcan 2017’ye Ã–ztÃ¼rk Ã‡iftinin Evinde Girdi

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T.C. Efeler Belediye BaÅŸkanÄ± M. Mesut Ã–zakcan, 2017 yÄ±lÄ±nÄ± Atalay ve Hatice Ã–ztÃ¼rk Ã§iftinin evinde karÅŸÄ±ladÄ±.
GeÃ§tiÄŸimiz sene de GÃ¶drenli Mahallesi’ndeki bir eve konuk olan T.C. Efeler Belediye BaÅŸkanÄ± M. Mesut Ã–zakcan bu geleneÄŸi bu yÄ±l da devam ettirdi. BaÅŸkan Ã–zakcan ve EÅŸi GÃ¼lay Ã–zakcan, yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Ã‡ayyÃ¼zÃ¼ Mahallesi’ni ziyaret etti. Mahalledeki Atalay ve Hatice Ã–ztÃ¼rk’Ã¼n evlerine konuk olan BaÅŸkan Ã–zakcan, yeni yÄ±la vatandaÅŸlar ile birlikte girdi. Mahalle sakinlerinin de bulunduÄŸu ziyarette T.C. Efeler Belediyesi’nin ikramlarÄ±nÄ± vatandaÅŸlar ile birlikte yiyerek sohbet eden Ã–zakcan, Ã§ocuklara Ã¶zel ilgi gÃ¶sterdi.
“2017 TÃœM DÃœNYAYA BARIÅž GETÄ°RSÄ°N”
Ã‡ayyÃ¼zÃ¼ mahalle halkÄ±na ve kendilerini evlerinde aÄŸÄ±rlayan Ã–ztÃ¼rk Ã§iftine misafirperverliklerinden dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r eden T.C. Efeler Belediye BaÅŸkanÄ± M. Mesut Ã–zakcan, “15 Temmuz 2016’daki darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nde Ã¼lkemiz Ã§ok ciddi bir sÄ±nav verdi. Ã‡ok ÅŸÃ¼kÃ¼r ki Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk’Ã¼n bizlere emanet ettiÄŸi vatanÄ± yÃ¼reÄŸi vatan sevgisi ile dolu vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n da desteÄŸi ile giriÅŸim baÅŸarÄ±sÄ±z oldu. TerÃ¶re yÃ¼zlerce gÃ¼venlik gÃ¶revlisini ÅŸehit verdik, sivil vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z hayatlarÄ±nÄ± kaybetti. DÃ¼nya genelinde de can yakan bir Ã§ok olay yaÅŸadÄ±k. Umuyoruz ki 2017 yÄ±lÄ± dostluÄŸun, kardeÅŸliÄŸin, huzurun ve en Ã¶nemlisi de barÄ±ÅŸÄ±n egemen olduÄŸu bir yÄ±l olsun” dedi.
HASTALARI DA UNUTMADI{CAPTION}
Yeni yÄ±l gecesi hastane ziyareti gerÃ§ekleÅŸtiren BaÅŸkan Ã–zakcan, hastane personeli, hasta ve yakÄ±nlarÄ±na gÃ¼l hediye ederek, tÃ¼m hastalara geÃ§miÅŸ olsun dileklerini iletti ve yeni yÄ±llarÄ±nÄ± tebrik etti. (HABER MERKEZÄ°)

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