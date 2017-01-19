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19 Ocak 2017
Efeler, YaÅŸam

Otomotiv ve EÄŸitim CamiasÄ±nÄ± Sarsan Ã–lÃ¼m

AydÄ±nâ€™da otomotiv sektÃ¶rÃ¼nde faaliyet gÃ¶steren 44 yaÅŸÄ±ndaki Ã–mer SandÄ±kÃ§Ä± direksiyon baÅŸÄ±nda geÃ§irdiÄŸi kalp krizi sonucu kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti. SandÄ±kÃ§Ä±â€™nÄ±n ani Ã¶lÃ¼mÃ¼ sevenlerini Ã¼zdÃ¼.
AydÄ±n Cumhuriyet Ä°lkokulu Okul Aile BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Aysun SandÄ±kÃ§Ä±â€™nÄ±n eÅŸi Ã¶zel bir otomotiv firmasÄ±nda gÃ¶rev yapan Ã–mer SandÄ±kÃ§Ä± AydÄ±n E- 87 karayolu Ã¼zerinde seyir halinde iken direksiyon baÅŸÄ±nda aniden fenalaÅŸtÄ±. Yolda duran otomobilin direksiyonunda fenalaÅŸan sÃ¼rÃ¼cÃ¼yÃ¼ gÃ¶renler durumu polis ve 112 ekiplerine ihbar ederek yardÄ±m istedi. Ambulansla en yakÄ±n hastane olan AtatÃ¼rk Devlet Hastanesiâ€™ne kaldÄ±rÄ±lan 44 yaÅŸÄ±ndaki Ã–mer SandÄ±kÃ§Ä± doktorlarÄ±n tÃ¼m Ã§abasÄ±na raÄŸmen hayatÄ±nÄ± kaybetti.
EÄŸitime KatkÄ± Kermesinde AcÄ± Haberi AldÄ±
Cumhuriyet Ä°lkokuluâ€™nda Okul Aile BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± olarak gÃ¶rev yapan Ã–mer SandÄ±kÃ§Ä±â€™nÄ±n eÅŸi Aysun SandÄ±kÃ§Ä±, acÄ± haberi okul Ã¶ÄŸrencilerinin ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± iÃ§in dÃ¼zenlenen kermeste aldÄ±. EÄŸitime verdiÄŸi destekle de biline SandÄ±kÃ§Ä± Ailesiâ€™nin reisi Ã–mer SandÄ±kÃ§Ä±â€™nÄ±n ani Ã¶lÃ¼mÃ¼ eÄŸitim ve otomotiv camiasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra sevenlerini Ã¼zdÃ¼. Ã–mer SandÄ±kÃ§Ä± evli ve iki Ã§ocuk babasÄ±ydÄ±. (Ä°HA)

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