ÖRNEK ŞOFÖR ALİ ATLAN OLDU

Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi’nin geleneksel hale getirdiği ayın şoförü uygulamasında Haziran ayının örnek şoförü 30 yıldır şoförlük yapan ve yolcularının takdirini kazanan Ali Atlan oldu.

Örnek şoför Ali Atlan ödülünü Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bekir Çeker’in elinden aldı.

Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi’nin son durak tesislerinde düzenlenen ayın şoförü uygulaması törenine; Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bekir Çeker’in yanı sıra, 133 Nolu Şehiriçi Motorlu Taşıtlar Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, Efeler Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mithat Yıldırım katıldı.

“DAHA İYİ HİZMET VERMELERİNİ AMAÇLIYORUZ”

Ödül töreni öncesi konuşan Başkan Okan Yalçın; “2 yıl önce başlatmış olduğumuz ayın şoförü uygulamasına her ay olduğu gibi devam ediyoruz. Bu ayki ödülümüzü de Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Bekir Çeker takdim edecek. Bu uygulama ile şoförlerimizin birbirlerini olumlu yönde motive ederek, halka daha iyi hizmet vermelerini amaçlıyoruz. Haziran ayı örnek şoförümüzü kutluyorum, Ali Atlan arkadaşımız yaklaşık 1.5 yıldır aramızda. Bu süre içerisinde kendisiyle ilgili ne yolcularımızdan ne de çalışma arkadaşlarından hiçbir şikayet almadık. Trafik kurallarına eksiksiz uyan arkadaşımızın tüm şoförlere örnek teşkil edeceğine inanıyorum.” dedi.

“ARKAMIZDA SİZLERİN OLDUĞUNU BİLİYORUZ”

Yalçın’ın konuşmasının ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bekir Çeker ise,“Sistemli bir çalışma içerisinde yürüttüğünüz bu başkanlık görevini takdirle karşılıyorum. Her zaman bir talebimiz olduğunda sporla ilgili organizasyonlarda arkamızda sizlerin olduğunu biliyoruz. O konuda da rahatlıkla hareket ediyoruz. Derler ki ‘Marifet iltifata tabidir’ iltifatın büyüklüğü küçüklüğü önemli değil, takdir edilmek çok güzel bir şeydir. Bu sistemi çok başarılı bir şekilde her ay devam ettiriyorsunuz. Tabi bu sistem belli denetimlerden geçiyor. Görevinizi layıkıyla yerine getirdiğiniz için, ahlaki ölçülerde hizmet verdiğiniz için hem şoför kardeşlerimize hem yönetimdeki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biz de sizin bu çalışmanızı örnek alıp başarılı olan kardeşlerimize böyle ödüller vereceğimizi burada beyan ediyorum.” şeklinde konuştu.

“İŞİMİ SEVEREK YAPIYORUM”

Yapılan konuşmaların ardından Ayın şoförü seçilen Ali Atlan da kendisini bu ödüle layık gören herkese teşekkür ederek; “Ben 30 yıldır şoförlük yapıyorum. Mesleğimi çok seviyorum. İnsani ilişkilerine çok önem veriyorum. Şehir içinde 1,5 yıldır çalışıyorum, şimdiye kadar hiç bir konuda ne uyarı ne de ceza almadım. İşimi severek yapıyorum, insanlara yardımcı olmak beni çok mutlu ediyor.” dedi.