Ödüllü Atık Pil ve Yağ Kampanyası Sürüyor

Efeler Belediyesi tarafından başlatılan ‘Ödüllü Atık, Pil ve Bitkisel Yağ Toplama Kampanyası’ sürüyor. 2017 yılı için yeniden başlatılan kampanyada ilk 3’e girenler ödüllendirilecek.

Efeler Belediyesi’nin doğayı korumak için 2015 yılında başlattığı kampanya 2017 yılında da sürüyor. Efeler Belediyesi ile Kolza Bitkisel Atık Yağ Geri Dönüşüm Tesisi ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İhracatçıları Derneği’nin işbirliği ile düzenlenen kampanyanın bu yılki son katılım tarihi 30 Nisan 2017 olarak belirlendi.

Çevre ve doğanın korunması ile ilgili çalışmaların titizlikle süreceğini ifade eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Atık halindeki pillerin çevreyi kirletmesini önlemek için doğrudan veya dolaylı alıcı ortama verilmesini engellemek, bitkisel atık yağların da çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetimin sağlanması için diğer atıklardan ayrı olarak toplanmaları ve bertaraf edilmesini sağlamak amacıyla ‘Ödüllü Atık, Pil ve Bitkisel Yağ Toplama Kampanyası’ düzenliyoruz. Efeler Belediyesi olarak en az hizmetlerimizin kalitesi kadar, çevre ve doğayı koruma konusunda da hassasiyetimizden ödün vermiyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza emanet edebileceğimiz temiz bir çevre için bu tür çalışmalarımız büyük bir titizlikle yürütülmeye devam edecek” dedi. (İHA)