Son Dakika

HaberMatik V3.1

logo

admin
06 Mart 2017
Efeler

MUHTARLARA YILLIK 2.826 TL ÖDENEK

Efeler Belediyesi Mart Ayı 2. Olağan toplantısını gerçekleştirdi.
Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda, Gündemin 5. maddesi olan Muhtarlıkların elektrik, su, ısınma, bilgi işlem ve kırtasiye harcamaları Plan ve Bütçe Komisyonu’nca belirlenen, yıllık 235,50 TL olan  ödeneğin,  2.826 TL olması Belediye Meclis üyelerinin oylarına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
Efeler Belediye Meclis salonunda gerçekleşen toplantıya; Ufuk Güneş, Özcan Petekkaya, Mustafa Tolan, Yusuf Temel, Rıza Posacı Savaş Akçöltekin mazeretli olarak katılmadı.
Yoklamanın alınmasının ardından 15 gündem maddesi görüşüldü.
Gündemin 4. maddesi olan, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü haftasında Efeler Belediyesi Kocagür Mahallesi Çanakkale Şehitleri’ni Anma Yarışları’nın  baş, baş altı,  büyük orta, küçük orta, deste ve tay sınıflarında düzenlenmesi, yarışmalarda belirtilen bu sınıflarda ilk üç dereceye giren  yarışmacılara verilecek ödüller açıklandı.
Buna göre, Efeler Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu’nca; Baş yarışı birincilik ödülü 4 bin, ikincilik ödülü 3 bin, üçüncülük ödülü 2.500 toplam toplam 9 bin 500 lira.
Baş altı yarışı birincilik ödülü 3.250, ikincilik ödülü 2.750 TL, üçüncülük ödülü 2.250 TL,toplamda 8,250 TL.
Büyük  orta yarışı birincilik ödülü, 3 bin TL, ikincilik ödülü 2. 500 TL, üçüncülük ödülü 2.250 TL; toplamda 7.750 TL.
Küçük orta  yarışı birincilik ödülü 2.750 TL, ikincilik ödülü, 2.250 TL,  üçüncülük ödülü 2 bin TL toplamda 7 bin TL olarak belirlenen ödüller, meclis üyelerinin oylarına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin geri kalan diğer maddeleri de görüşülerek kabul edildi.
Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, Efeler Belediyesi’nin Nisan ayı ilk toplantısının 3 Nisan 2017 saat:18.00’de açmak üzere toplantıyı kapattı.
(KUDRET CAN)

Share

BENZER HABERLER

Kuşadası’nda zabıta ekiplerinden kasaplara denetim

Kuşadası’nda zabıta ekiplerinden kasaplara denetim

Türk Eczacıları Birliği Aydınlı eczacılarla buluştu

Türk Eczacıları Birliği Aydınlı eczacılarla buluştu

“Dünya’da sahte balın yasal olduğu tek ülke Türkiye”

“Dünya’da sahte balın yasal olduğu tek ülke Türkiye”

AYDIN KADIN DOĞUM HASTANESİ’NE “ANNE DOSTU HASTANE” SERTİFİKASI

AYDIN KADIN DOĞUM HASTANESİ’NE “ANNE DOSTU HASTANE” SERTİFİKASI

Nadir hastalıklar, Türkiye’de yaklaşık 7 milyon kişiyi etkiliyor

Nadir hastalıklar, Türkiye’de yaklaşık 7 milyon kişiyi etkiliyor

Didimli Rotaractlardan anlamlı bağış

Didimli Rotaractlardan anlamlı bağış

#

HAVA DURUMU

Aydın

    #

    DÖVİZ BİLGİLERİ

    • Dolar

      3,7169

    • Euro

      3,9455

    • BIST

      89.722

    • Altın

      147,6592

    #

    EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

    Mustafa Çezik
    YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
    #

    YAZARLAR

    Tüm Yazarlar
    #

    EN SON HABERLER

    video

    VİDEO GALERİ TÜMÜ

    #

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

    gazete manşetleri

    NAMAZ VAKİTLERİ

    takvim
    Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
    SOSYAL MEDYA
    • facebook
    • twitter
    • rss
    • google +
    • youtube
    • pinterest

    © 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

    CLOSE

    CLOSE