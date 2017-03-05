MUHTARLARA YILLIK 2.826 TL ÖDENEK

Efeler Belediyesi Mart Ayı 2. Olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda, Gündemin 5. maddesi olan Muhtarlıkların elektrik, su, ısınma, bilgi işlem ve kırtasiye harcamaları Plan ve Bütçe Komisyonu’nca belirlenen, yıllık 235,50 TL olan ödeneğin, 2.826 TL olması Belediye Meclis üyelerinin oylarına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Efeler Belediye Meclis salonunda gerçekleşen toplantıya; Ufuk Güneş, Özcan Petekkaya, Mustafa Tolan, Yusuf Temel, Rıza Posacı Savaş Akçöltekin mazeretli olarak katılmadı.

Yoklamanın alınmasının ardından 15 gündem maddesi görüşüldü.

Gündemin 4. maddesi olan, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü haftasında Efeler Belediyesi Kocagür Mahallesi Çanakkale Şehitleri’ni Anma Yarışları’nın baş, baş altı, büyük orta, küçük orta, deste ve tay sınıflarında düzenlenmesi, yarışmalarda belirtilen bu sınıflarda ilk üç dereceye giren yarışmacılara verilecek ödüller açıklandı.

Buna göre, Efeler Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu’nca; Baş yarışı birincilik ödülü 4 bin, ikincilik ödülü 3 bin, üçüncülük ödülü 2.500 toplam toplam 9 bin 500 lira.

Baş altı yarışı birincilik ödülü 3.250, ikincilik ödülü 2.750 TL, üçüncülük ödülü 2.250 TL,toplamda 8,250 TL.

Büyük orta yarışı birincilik ödülü, 3 bin TL, ikincilik ödülü 2. 500 TL, üçüncülük ödülü 2.250 TL; toplamda 7.750 TL.

Küçük orta yarışı birincilik ödülü 2.750 TL, ikincilik ödülü, 2.250 TL, üçüncülük ödülü 2 bin TL toplamda 7 bin TL olarak belirlenen ödüller, meclis üyelerinin oylarına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin geri kalan diğer maddeleri de görüşülerek kabul edildi.

Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, Efeler Belediyesi’nin Nisan ayı ilk toplantısının 3 Nisan 2017 saat:18.00’de açmak üzere toplantıyı kapattı.