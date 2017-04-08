Motosiklet sürücüsü ölümden döndü

Aydın’da motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı, kaza sonrası otomobil hurdaya döndü.

Kaza Aydın-İzmir karayolu Kızılcaköy Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kızılcaköy istikametinden gelip karayoluna girmekte olan Cavit T. yönetimindeki 09 EF 891 plakalı otomobil ile Aydın’dan İzmir istikametine gitmekte olan Abdülkadir K. yönetimindeki 09 TM 724 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu motosikletten düşen sürücüsü Abdülkadir K. hafif yaralandı.

Kazadan sonra Aydın-İzmir Karayolu bir süre trafiğe kapanırken, feci kazadan motosiklet sürücüsünün hafif yaralı olarak kurtulması kazayı görenlerin yüreklerine su serpti. Ölümden döndüğünü belirten motosiklet sürücüsü “O kadar selektör yaptım, korna çaldım otomobil sürücüsü bir türlü durmadı yola çıktı. Ben de duramayınca kaza yaptık” diye konuştu.

Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. (İHA)