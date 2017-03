Mithat Dede’nin hayat mücadelesi

Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Mithat Söğüt’ün hayat mücadelesi görenlerin takdirini kazanıyor. Yaşı ilerlediği için gündelik işlerde çalışamayan yaşlı şahıs ekmeğini park ve bahçelerden ot, çöplerden de geri dönüşüm malzemesi toplayarak kazanıyor.

Zorlu hayat şartlarının bazen insanların planlarını bozduğunu ancak her şeye rağmen doğru yaşam helal kazanç insanların temel düsturu olması gerektiğini ifade eden Söğüt, her sabah rızık temini için çıktığı evinden hiçbir gün boş dönmediğini az ya da çok bir şekilde ekmek parasını helali kazandığını söyledi. Biri üniversite öğrencisi iki çocuğunun olduğunu ve eli ayağı tuttuğu müddetçe de çocuklarına daha iyi babalık yapabilme gayreti içerisinde olduğunu belirten Mithat Söğüt, “Çeştepe’de yaşıyorum. Eskiden gündelik işlerin yanında hayvancılık da yapardım. Şimdi yaş ilerlediği için gündelik işler yapamıyorum. Ama ekmeğimi yine de namerde muhtaç olmadan kazanıyorum” dedi.

“Kuşları örnek aldım, kuş gibi hafifim”

Bugün dünyada yaşanan her türlü olumsuzluğun hatta savaşların temel nedeninin bile kanaatsizlik olduğunu belirten Mithat Söğüt, “Kuşların hayatını bakarsanız hiç birinde gam keder yoktur. Hiç biri yarın yiyeceğini stoklamadığı gibi yarınki yiyeceğinden endişesi de yoktur. Her gün sabah erkenden kalkarlar. Bir şekilde rızıklarını bulurlar. Ve mutludurlar. Ben de kuşların bu yönünü örnek aldım. Her gün sabah erkenden kalkar önce kuzularımı yemlerim. Ardından motorumu biner çevremdeki çöplerden geri dönüşüm malzemesi ararım. Bu arada arazim olmadığı için park ve bahçelerde kesilmesi gereken yabani otları keser kuzularımın nafakasını temin ederim. Bu işleri yaparken bir yandan nafakamı temin eder diğer yandan da zorunlu spor yaparak sağlığımı korumaya çalışıyorum” dedi. (İHA)