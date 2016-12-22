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22 Aralık 2016
Efeler, Eğitim

MİNİKLER EĞLENEREK KURALLARI ÖĞRENİYOR

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T.C. Efeler Belediyesi, Ata Mahallesi Kültür ve Sanat Evi’ni ziyaret eden Özel Aydın Has Anaokulu öğrencileri trafik kurallarını uygulamalı öğrenerek eğlenceli vakit geçirdi.
Ata Mahallesi Kültür Sanat Evi’ni ziyaret eden minik öğrenciler, Trafik İşaretleri ve Kuralları hakkında bilgilendirildikten sonra bahçede bulunan Trafik Eğitim Parkında uygulamalı olarak eğitim aldılar.
Trafik bilincinin çocuk yaşlarda tanınmasını sağlamayı amaçladıklarını belirten T.C. Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Trafik kazaları toplumun her kesimini etkilemekte ve insanlarımızın can güvenliğini tehdit etmektedir. Her yıl binlerce insanımız hayatını kaybetmekte, sayıları yüz binleri bulan insanımız yaralanmakta veya sakatlanmaktadır. Trafik kazalarının önlenmesine yönelik katkıda bulunmak amacıyla bizde Ata Mahallesi Kültür ve Sanat Evimizin bahçesine çocuklarımıza uygun Trafik Eğitim Parkı yaptık. Çocuklarımız burada trafik kurallarını öğreniyor. Bugünün küçükleri yarının büyükleri olan çocuklarımız, trafik kurallarını çok iyi bir şekilde öğrendiklerinde, büyüdüklerinde bu kurallara daha iyi uyacaklardır” dedi.
Trafik Eğitim Parkında çok eğlendiklerini belirten minikler, “Burada hem eğlendik hem de trafik kurallarını öğrendik” diye konuştular. (HABER MERKEZİ)

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