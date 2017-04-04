MHP, BAÅžBUÄž Ä°Ã‡Ä°N HAYIR DAÄžITTI

MilliyetÃ§i Hareket Partisi Kurucu Lideri merhum Alparslan TÃ¼rkeÅŸ’in vefatÄ±nÄ±n 20. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ nedeniyle MHP Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve ÃœlkÃ¼ OcaklarÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tavuk pilav hayrÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.

VatandaÅŸlarÄ±n ilgi gÃ¶sterdiÄŸi ve uzun kuyruklarÄ±n oluÅŸtuÄŸu Â Beycamii Ã¶nÃ¼nde dÃ¼zenlenen hayra; MHP AydÄ±n Milletvekili Deniz Depboylu, Ä°ncirliova Belediye BaÅŸkanÄ± GÃ¼rÅŸat Kale, MHP AydÄ±n Ä°lÃ§e TeÅŸkilatÄ± ve partililer katÄ±ldÄ±.

DÃ¼zenledikleri hayÄ±rda konuÅŸan, MHP AydÄ±n Milletvekili Deniz Depboylu; MHP Kurucu Lideri Alparslan TÃ¼rkeÅŸ’in vefatÄ±nÄ±n 20. yÄ±lÄ±nda kendisini saygÄ±yla yad ettiklerini ifade etti. Depboylu;Â “Bu Ã¶zel gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde Â bizleri yalnÄ±z bÄ±rakmayan AydÄ±n’lÄ±larla birlikte hayrÄ±mÄ±zÄ± gerÃ§ekleÅŸtiriyoruz. Allah bize inÅŸallah gelecek gÃ¼nlerimizde saÄŸlÄ±klÄ±, huzurlu, vatanÄ±mÄ±zÄ±n milletimizin, devletimizin bÃ¼tÃ¼n sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±ndan kurtulduÄŸu gÃ¼nler nasip eder.” dedi.

Depboylu; Â “ Merhum Liderimiz BaÅŸbuÄŸ Alparslan TÃ¼rkeÅŸ, seksen yÄ±llÄ±k Ã¶mrÃ¼ boyunca hayatÄ±nÄ±, Ã¼lkesine, milletinin bekasÄ±na ve devamlÄ±lÄ±ÄŸÄ±na adayan Ã¶rnek bir dava adamÄ±dÄ±r.Â Ä°lkeli siyaset anlayÄ±ÅŸÄ±yla TÃ¼rk siyasi tarihine Ã¶rnek olan BaÅŸbuÄŸumuz, vatanÄ±n ve Devletin muhafazasÄ±, YÃ¼ce TÃ¼rk Milletinin bekasÄ±, Cumhuriyetin ilelebet yaÅŸayabilmesi iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ fedakarlÄ±ÄŸa gÃ¶ÄŸÃ¼s germiÅŸtir.

HayatÄ± boyunca TÃ¼rk milletinin birlik, beraberlik ve huzur iÃ§inde TÃ¼rk milleti ve TÃ¼rk dÃ¼nyasÄ±na hizmet etmeye devam edecektir.

Partimizin kurucu lideri, BaÅŸbuÄŸumuz inanÃ§, bilgi, cesaret ve kararlÄ±lÄ±k gibi Ã¶nemli Ã¶zelliklere sahip olan deÄŸerli bir ÅŸahsiyet olarak tehlikelere ve tÃ¼m zorluklara karÅŸÄ± cesaretle gÃ¶ÄŸÃ¼s germiÅŸ ve Ã¶mrÃ¼ boyunca yÄ±lmadan, yorulmadan azimli bir ÅŸekilde inandÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rk-Ä°slam davasÄ± uÄŸruna Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± son nefesine kadar devam ettirmiÅŸtir.” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

“O’NUN GÃ–STERDÄ°ÄžÄ° YOLDA ÃœLKÃœCÃœ OLMANIN ONURUYLA YÃœRÃœYORUZ”