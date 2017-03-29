MEYDANDA KİTAP OKUDUL AR

53. Kütüphane Haftası dolayısıyla Aydın Kent Meydanı’nda 30 dakika kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Aydın İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü, Türk Kütüphaneciler Derneği Aydın Şube Başkanlığı ve Aydın Gençlik Merkezi Şube Müdürlüğü’nün organizesinde gerçekleştirilen “Okuma Etkinliği” Atatürk Kent Meydanı, Bugulma Parkı’nda gerçekleştirildi.

Okuma etkinliğinde, Aydın İl Halk Kütüphanesi tarafından vatandaşlara kitap dağıtıldı.

Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen okuma etkinliğine; Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günday, İl Halk Kütüphanesi Müdürü Ahmet Kaya, Yardımcısı İhsan Can, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte konuşan İl Halk Kütüphanesi Müdürü Ahmet Kaya; “Toplumun kitap ve kütüphaneye ilgisini çekmek, toplumda okuma alışkanlığının yer etmesi ve okuma kültürü konusunda farkındalık yaratmak için 2012 yılından bu yana Kütüphane Haftası kapsamında ‘Halkla Beraber Kitap Okuma Etkinlikleri’ gerçekleştirilmektedir. Ülkemizdeki 81 ilde aynı anda, kütüphane önlerinde, kent meydanlarında, parklarda, sokaklarda, iş yerlerinde, evlerde birlikte kitap okunmaktadır. Bu yılki etkinik, Aydın Valiliği, belediyeler, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, ADÜ Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün destekleri ile Aydın İl Halk Kütüphanesi, GSB Gençlik Merkezi Şubesi ve Türk Kütüphaneciler Derneği Aydın Şubesi ile birlikte gerçekleştirilmektedir.” dedi.

“AMACIMIZ DAHA ÇOK KİTLEYE HİZMET VEREBİLMEK”



Düzenledikleri etkinlikler sayesinde kütüphaneyle halk arasında köprü oluşturarak, okumaya ve kütüphanelere il çekmeyi amaçladıklarını kaydeden Kaya; “Amacımız kütüphane farkındalığını artırarak daha çok kitleye hizmet verebilmektir.

Bu amaçla bugün sadece 30 dakika ile sınırladığımız bu eylemin, sadece kitabın ve kütüphanenin hak ettiği değere ulaşması açısından güzel bir başlangıç olmasını ümit ediyoruz. Aynı zamanda kitap okumak için mekan ve zaman sınırlaması yapmanın gerekli olmadığına da dikkat çekmek istiyoruz. Toplumca okumaya verilecek önem, hayatımızdan boşa giden her dakikanın geriye kazanılmasını sağlayacaktır.” dedi. dedi.

Kaya’nın konuşmasının ardından Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günday ise öğrenciler ve vatandaşlar ile kitaplar üzerine sohbet etti.