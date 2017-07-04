Efeler Belediye Meclisi Temmuz ayı ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan Başkanlığı’nda gerçekleşen toplantıda, 18 gündem 1 gündem dışı olmak üzere toplamda 19 madde görüşüldü.

BELGİN AKDOĞAN BAŞKAN YARDIMCISI VEKİLİ OLDU

Zabıt özetinin okunmasının ardından gündemin 2. maddesi olan Birim Müdürlüğü ve Üst Yönetici kadrolarına yapılan atamalar konusunda Belediye Meclis üyelerine bilgi sunuldu.

Buna göre, Başkan Yardımcısı Vekili Osman Derya Tıkır, Başkan Yardımcılığına, Bilgi İşlem Müdürü Belgin Akdoğan, Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü’ne, ayrıca Başkan Yardımcısı Vekaletine, Zabıta Müdür Vekili Gönen Sarı, Zabıta Müdürlüğü’ne ve Ali Karakoz ise Kütüphane Müdürlüğü’ne atandı.

MAHALLELERDEKİ SANAYİ İŞLETMELERİNE RUHSAT VERİLMEYECEK

Gündemin dikkat çeken bir diğer maddesi ise, Efeler ilçesindeki merkez mahallelerde sayıları az olmakla birlikte mesken olarak kullanılmakta olan binaların altlarında faaliyet gösteren küçük sanayi işletmelerine iş yeri çalıştırma ruhsatı verilmemesi konusu oldu.

Bu işletmelerden kaynaklanan gürültü iş makinası, ısıtma soğutma cihazı nedeniyle oluşan yüksek ses ve çevre düzeni sağlığı, işletmelerin kullandıkları araçları gelişi güzel kaldırım ve yollara bırakmaları, kirlilik koku ve ve benzeri konusunda vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine, yapılan incelemeler doğrultusunda meskenlerden uzaklaştırılarak 1. Sanayi, 2. Sanayi ve Astim Organize Sanayi sitelerine kurulması hususu görüşüldü.

Buna göre oto tamircileri, oto aksesuar, oto yıkama, oto döşeme atölyesi, mobilya, demirci, marangoz, pvc doğrama açmak için iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunanlar ise kendi bölümlerine ait sanayi bölgelerine yönlendirilecekler.

Konuyla ilgili olarak Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan’da bizzat gezerek bu olumsuz duruma şahit olduğunu belirterek; “Çevreye ve komşularına çok zarar veren konumda olan işletmeler var. Bu mermer işletmesinden tutunuz, ben bizzat gezerek de şahit oldum hakikaten mekanını terketmek isteyen mermer tozu içinde kalmış esnaflar var.” dedi.

DMO’DEN 2 OTOBÜS ALINACAK

Daha önce Belediye Meclis gündeminde görüşülen Efeler Belediyesi bünyesinde kullanılmak üzere Devlet Malzeme Ofisi’nden 2 otobüs alınması konusu tekrar gündeme getirildi.

Alınacak otobüsün bedelinin satın alma bedelinin üstünde olması sebebiyle limit arttırma talebiyle tekrar meclis gündemine getirilen madde oy çokluğu ile kabul edilerek, Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.