Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
12 Ağustos 2017
Asayiş, Efeler

Lokantada çıkan yangında faciadan dönüldü

Aydın Efeler ilçe merkezinde akşam saatlerinde meydana gelen yangında faciadan dönüldü. Kapıları kapalı olan bir lokantada çıkan yangında Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin anında müdahalesi ile yanakta olan çok sayıda tüp güvenli bir şekilde yangın mahallinden tahliye edildi. Yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmaması teselli kaynağı olurken, yangında maddi hasar meydana geldi.
Yangın akşam saat 21:30 sıralarında Efeler İlçesi Ramazanpaşa Mahallesi Yağcılariçi mevkiinde bulunan bir lokantada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; akşam saatleri olması dolayısıyla kapalı olan lokantadan yanık kokusu ile dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi. Yangının lokantada çıkması ve içeride de çok sayıda büyük tüpün olması nedeniyle maske ve koruyucu elbiselerle içeri yanmakta olan lokantaya giren itfaiye ekipleri bir yandan alevlere müdahale ederken diğer yandan da tüpleri tahliye etti. Bazı tüplerin gaz kaçırdığının belirlenmesi üzerine olay yerinde 112 Acil Servis ve Umke ekipleri de hazır bulundu. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın çevredeki diğer işyerlerine sıçramadan söndürülürken, henüz çıkış sebebi belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  BAYIR: "ARTIK BU PARTİ İKTİDAR OLMALI"
Share

BENZER HABERLER

DEPBOYLU’NUN ANNESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

DEPBOYLU’NUN ANNESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ünlü dalış eğitmeninin sır dolu ölümü

Ünlü dalış eğitmeninin sır dolu ölümü

Kuşadası Körfezi’nde iki operasyonda 79 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası Körfezi’nde iki operasyonda 79 kaçak göçmen yakalandı

Otobanda vefat eden tır şoförü toprağa verildi

Otobanda vefat eden tır şoförü toprağa verildi

Tır Saatlerce Kımıldamayınca, Şüpheli Ölüm Ortaya Çıktı

Tır Saatlerce Kımıldamayınca, Şüpheli Ölüm Ortaya Çıktı

“İdamlarını istiyorum”

“İdamlarını istiyorum”

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Açık
Cumartesi 08/12 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 18°C.
Açık
Cumartesi 08/12 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 18°C. Rüzgâr G ve değişken.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,5408

  • Euro

    4,1879

  • BIST

    106.963

  • Altın

    146,7620

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

Sahibinden Satılık Mercedes Sprinter

-->

CLOSE