LEVENT GÜLTEKİN AYDIN’A GELİYOR

İslamcı çevreler tarafından yakından tanınan Gazeteci-yazar Levent Gültekin, bir söyleşi için Aydın’a geliyor.

Gültekin, Aydın Referandum Platformu tarafından 21 Mart 2017 Salı günü düzenlenecek olan “Türkiye Nereye Gidiyor?” konulu söyleşide Aydınlılara hitap edecek.

Söyleşi, Yıldız Kenter-Şükran Güngör Salonu’nda saat 19.00’da başlayacak.

(GÜNER DOKUYUCU)