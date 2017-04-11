“Latmos’tan Yansıyanlar” takı sergisi Efeler’de Açıldı

Latmos kaya resim sanatının halka tanıtılması amacıyla “Latmos’tan Yansıyanlar” takı tasarım sergisinin açılışı Aydın Arkeoloji Müzesi’nde yapıldı.

Takı tasarım sergisine Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı Öğretim Görevlisi Canan Kork Çiftçi “Kuyumculukta Kirpi Okları İle Latmos Takıları” sergisiyle, Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi El Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. N.Tomris Yalçınkaya “Latmos’ta Bahar Diyalogları” sergisiyle, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gülten Kurt “Latmos’tan Sevgi Damlaları” sergisiyle, Gazi Üniversitesi Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi Dr.Emel Erkaplan “Kaybolan İz’ler Latmos” sergisiyle katıldı.

Serginin açılışı Aydın Arkeloloji Müzesi Müdürü Yılmaz Akkan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Nusrettin Debre, Öğretim Üyeleri, EKODOSD başkanı Bahattin Sürücü tarafından yapıldı.

8000 yıl önce Beşparmak Dağları’nın kayalarına insan resimleri çizen Latmos’un en eski sanatçılarının yarattığı çizimler, takı tasarım sanatçılarına ilham kaynağı oldu. Sanatseverler tarafından ilgiyle izlenen sergiye Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay gezerek, sergiye katılan öğretim üyelerinden yapmış oldukları tasarımlar hakkında bilgi aldı. Latmos’un çok önemli bir yer olduğunu, özellikle burada yer alan tarih öncesi kaya resimlerinin tüm dünyaya tanıtılması gerektiğini söyledi. Akademik personelin Latmos’un kaya resimlerinden esinlenerek yaptığı tasarımların hepsinin ayrı güzellikte olduğu ve Latmos’un tanıtılmasına önemli katkı yapacağını vurguladı. “Latmos’tan Yansıyanlar” takı tasarım sergisi Aydın Arkeoloji Müzesi sergi salonunda 25 Nisan 2017 tarihine kadar devam edecek. Mayıs ayı içinde serginin Kuşadası’nda da açılması planlanıyor.

Antik adı Latms olan Beşparmak Dağları Aydın ve Muğla il sınırları içinde yer alır. Coğrafi açıdan Batı Anadolu’nun en etkileyici ve arkeolojik açıdan en zengin bölgelerinden biri olan Latmos’un en önemli tarihsel mirası tarih öncesi kaya resimleri. Alman arkeolog Dr. Anneliese Peschlow tarafından 30 yıldır bu dağlarda yapılan araştırmalarda tespit edilen kaya resimleri son yıllarda Anadolu arkeolojisinin en önemli keşifleri arasında yer alıyor. Sayıları 170‘i aşan resim repertuarında ağırlıklı olarak yerleşik hayata geçişe bağlı toplumsal değişimi yansıtan aile betimlemeleri var. Kum, güneş, deniz turizminin aksine, son yıllarda yaygın bir şekilde yapılan alternatif turizm faaliyetleri için, Latmos Aydın’ın en değerli doğa ve tarih alanı olup, bölge turizmi için büyük önem taşıyor. (İHA)