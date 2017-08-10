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10 Ağustos 2017
Efeler, Kültür Sanat

Kültür ve Sanat Evi’nin bakım ve onarımı yapıldı

Efeler Belediyesi ekipleri tarafından Hasan Efendi-Ramazan Paşa Mahallesi Kültür Evi’nin bakım ve onarımı yapılarak olumsuzluklar giderildi.
Geçtiğimiz yıllarda vatandaşların yararına kurslar ve çeşitli etkinlikler düzenlenmek üzere hizmete açılan Hasan Efendi – Ramazan Paşa Mahallesi Kültür ve Sanat Evi, Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İnşaat Ekibi tarafından bakıma alındı.

Dış cephesinde bulunan duvar yazısı boyanarak silinirken, su tesisatından dolayı yaşanan olumsuzlukların da giderildiği belirtildi.
Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “İlçemize yeni merkezler kazandırmanın yanında, mevcut yapılarımızın da rutin olarak bakım ve onarımlarını yapıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda hizmete açtığımız kültür ve sanat evimizin de genel bakımını gerçekleştik. Amacımız yetişkinlerimizin ve çocuklarımızın daha temiz ve düzenli, Efeler’e yakışır alanlarda eğitim almalarıdır” diye konuşarak çalışmaların süreceğini kaydetti.

(İHA)

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