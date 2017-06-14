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14 Haziran 2017
Efeler, Güncel, Yaşam

KÜLTÜR BÜFE’DEN “ASKIDA EKMEK” KAMPANYASI

Aydın’da Ramazan ayı nedeniyle yardıma muhtaç vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi için başlatılan “Askıda Ekmek” kampanyası yoğun ilgi gördü.

Aydın Adnan Menderes Bulvarı’nda bulunan Kültür Büfe’nin Ramazan ayı dolayısıyla başlatmış olduğu “Bir Ekmekte Sen Koy, Askıda Ekmek” kampanyası vatandaşların duyarlılığıyla her geçen gün daha da artıyor.
GÜNDE 80 EKMEK
Ramazan ayı nedeniyle “Askıda Ekmek” kampanyasını başlatan Kültür Büfe İşletmecisi Ulviye Tuncer; “Ramazan ayı başlayınca hayır amaçlı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza biz kendi ekmeğimizden vermek istedik. Sonra baktık askıya ekmek sizde koyun deyince vatandaşlarımızda 5 lira  10 lira ve daha fazla para bıraktılar. Kampanyamız güzel ve daha da artarak devam ediyor. İnsanların bu konudaki  duyarlılığı çok güzel. Biz hergün buraya astığımız ekmekleri not alıyoruz. 40 ekmek sabahtan, 40 tane de daha sonra iftara yakın pide olarak veriyoruz.” dedi.
(FİLİZ DİNDAR)

 

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