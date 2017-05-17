Kızılcaköy’de Annelerini Taçlandırdılar

Efeler Belediyesi Kızılcaköy Kültür ve Sanat Evinde eğitim gören öğrenciler düzenlenen etkinlikle anneleriyle birlikte unutulmaz bir gün yaşadı.

Efeler Belediyesinin geçtiğimiz yıllarda Kızılcaköy Mahallesine açtığı kültür ve sanat evinde eğitim gören öğrenciler Anneler Günü dolayısıyla bir etkinlik düzenledi. Haftalar öncesinden annelerine yapacakları gösteriler için hazırlanmaya başlayan çocuklar, annelerine başlarına takmak üzere kendi elleri ile de taç hazırladı. Annelerini kültür ve sanat evine davet eden öğrenciler, kusursuz bir şekilde hazırladıkları gösterileri annelerine sundu. Gösterilerin ardından annelerine taçlarını takan öğrenciler, anneleri ile birlikte kartona hayallerindeki elbiseyi çizerek şekillendirdi.

Annelerin hayatta en değerli varlıklar olduğunu hatırlatan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Bizleri dünyaya getiren var olma sebeplerimizden biri olan annelerimizin hakları elbette üstümüzde çok büyük ve onlar bizler için çok değerliler. Çocuklarımız da annelerinin en özel günlerinde annelerini taçlandırarak onlara sevgilerini ifade ettiler. Tüm annelerin ve anne adaylarının Anneler Gününü kutluyorum” dedi. (İHA)