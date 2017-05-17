Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
17 Mayıs 2017
Efeler

Kızılcaköy’de Annelerini Taçlandırdılar

Efeler Belediyesi Kızılcaköy Kültür ve Sanat Evinde eğitim gören öğrenciler düzenlenen etkinlikle anneleriyle birlikte unutulmaz bir gün yaşadı.
Efeler Belediyesinin geçtiğimiz yıllarda Kızılcaköy Mahallesine açtığı kültür ve sanat evinde eğitim gören öğrenciler Anneler Günü dolayısıyla bir etkinlik düzenledi. Haftalar öncesinden annelerine yapacakları gösteriler için hazırlanmaya başlayan çocuklar, annelerine başlarına takmak üzere kendi elleri ile de taç hazırladı. Annelerini kültür ve sanat evine davet eden öğrenciler, kusursuz bir şekilde hazırladıkları gösterileri annelerine sundu. Gösterilerin ardından annelerine taçlarını takan öğrenciler, anneleri ile birlikte kartona hayallerindeki elbiseyi çizerek şekillendirdi.
Annelerin hayatta en değerli varlıklar olduğunu hatırlatan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Bizleri dünyaya getiren var olma sebeplerimizden biri olan annelerimizin hakları elbette üstümüzde çok büyük ve onlar bizler için çok değerliler. Çocuklarımız da annelerinin en özel günlerinde annelerini taçlandırarak onlara sevgilerini ifade ettiler. Tüm annelerin ve anne adaylarının Anneler Gününü kutluyorum” dedi. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  ÖZAKCAN'DAN HEMŞİRELER HAFTASI MESAJI
Share

BENZER HABERLER

TEZCAN; “TÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKASI ÇÖKTÜ”

TEZCAN; “TÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKASI ÇÖKTÜ”

“İNCİRLİK ÜSSÜ ABD’YE KAPATILSIN”

“İNCİRLİK ÜSSÜ ABD’YE KAPATILSIN”

Milletvekili Öyüş Anneler Günü’nde Annesini Yitirdi

Milletvekili Öyüş Anneler Günü’nde Annesini Yitirdi

AYDINLILARA 19 MAYIS ÇAĞRISI

AYDINLILARA 19 MAYIS ÇAĞRISI

İnci’den Başkan Özakcan’a teşekkür plaketi

İnci’den Başkan Özakcan’a teşekkür plaketi

TEZCAN’I VURAN ZANLI TAHLİYE EDİLDİ

TEZCAN’I VURAN ZANLI TAHLİYE EDİLDİ

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Yağmur
Bugün 05/18 100%
Yağmur
Yağmur ve gök gürültüsü. En yüksek 22°C. Rüzgâr , 10 - 15 km/saat. Yağmur ihtimali %100.
Yağmur
Bugün 05/18 80%
Yağmur
Yağmur. En düşük 12°C. Rüzgâr ve değişken. Yağmur ihtimali %80.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,5927

  • Euro

    4,0114

  • BIST

    95.725

  • Altın

    145,6671

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

-->

CLOSE