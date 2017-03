Kırmızı ışıkta araçlar birbirine girdi

İncirliova-Aydın karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı. 3 aracın karıştığı kaza sonrası polis ve jandarma ekipleri çalışma başlattı. Kaza nedeniyle karayolu bir süre trafiğe kapandı.

Kaza öğlen saatlerinde İncirliova Aydın Yolu Kardeşköy Kazakkahveleri ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İncirliova istikametinden Aydın istikametine seyir halinde olan araçlar kırmızı ışıkta birbirine girdi. İddiaya göre kırmızı ışıkta hız kontrolünü yapamayan 09 UB 228 plakalı araç önünde seyreden 09 BE 435 plakalı otomobile çarptı. 09 BE 435 plakalı araç da önünde bulunan 09 BCK 68 plakalı otomobile çarptı. Kazada 09 BE 435 plakalı otomobilde bulunan yolculardan bir çocuk yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi. (İHA)