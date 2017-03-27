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27 Mart 2017
AsayiÅŸ, Efeler

Kent MeydanÄ±ndaki ÅžÃ¼pheli PoÅŸet Korkuttu

AydÄ±nâ€™Ä±n Efeler ilÃ§esinde, kent meydanÄ±na bÄ±rakÄ±lan ÅŸÃ¼pheli poÅŸet bomba paniÄŸinin yaÅŸanmasÄ±na neden oldu.
Olay, saat 13.45 sÄ±ralarÄ±nda Efeler ilÃ§esi AtatÃ¼rk Kent MeydanÄ±’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re; AtatÃ¼rk Kent MeydanÄ±â€™nÄ±n Adnan Menderes BulvarÄ± giriÅŸinde duran ÅŸÃ¼pheli poÅŸeti fark eden vatandaÅŸ durumu polis bildirdi. DÄ±ÅŸarÄ±dan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, iÃ§erisinde bir bayan Ã§antasÄ± olduÄŸu gÃ¶rÃ¼nen poÅŸetin Ã§evresi gÃ¼venlik ÅŸeridiyle sarÄ±ldÄ±.
YoÄŸun araÃ§ ve yaya trafiÄŸinin olduÄŸu bÃ¶lgede bulunan poÅŸet bomba imha uzmanÄ± tarafÄ±ndan incelendi. Ä°Ã§erisinde boÅŸ bir Ã§antanÄ±n olduÄŸu anlaÅŸÄ±lan poÅŸet bir polis tarafÄ±ndan bÃ¶lgeden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Efeler ilÃ§esinin en iÅŸlek noktasÄ±nda yaÅŸanan olay nedeniyle kÄ±sa sÃ¼reli panik yaÅŸandÄ±. (Ä°HA)

 

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  EFELER'DEN Dr. HÄ°DAYET SAYIN PANELÄ°
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