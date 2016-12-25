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25 Aralık 2016
Asayiş, Efeler

Kenar Mahalledeki Uyuşturucu Partisi Polisin Şok Uygulamasına Takıldı

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Aydın’da sabah saatlerinde iki ayrı adreste yapılmak istenen uyuşturucu partisi polisn şok uygulamasına takıldı. Her iki olayda da şahıslar üzerlerindeki uyuşturucu maddelerle birlikte gözaltına alındı.
İlk olay Mimar Sinan Mahallesi’ndeki zeytinlik alanda meydana geldi. Daha önceleri bir alkol firması tarafından depo olarak kullanılan alanın yanında bulunana zeytinliğe gelen bir otomobili takibe alan polis, 09 FF … plakalı aracı takibe aldı. Pazar sabahı uyuşturucu partisi yapacak olan kişilere yapılan şok baskında yakalanacaklarını anlayan kişiler araç ile kaçmaya başladı. Megafon anonsu yapılıp etrafı da çevrilen şahıslar kaçamayacaklarını anlayınca kıstırıldıkları yerde polise teslim oldular. Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada bir miktar sentetik hap uyuşturucu ile esrar maddesi ele geçirildi. Şahıslar ele geçirilen uyuşturucu maddelerle birlikte gözaltına alındı.
Festival Manzaralı Parti de Baskına Uğradı
Öte yandan bugün Aydın Efeler İlçe Merkezi’nde düzenlenen deve güreşi festivali nedeniyle bölgede yoğun güvenlik tedbiri alan polis şüphelendiği bir grup vatandaşı takibe aldı. Güreş alanına yakın Forum Kavşağı’nın üst kısmındaki tren yolunda toplanan 3 kişiye baskın yapıp üst araması yapan polis bu kişilerde de içime hazır esrar maddesi ele geçirdi. Her iki baskında da uyuşturucu maddelerle ele geçirilen şahıslar gözaltına alınarak sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. (İHA)

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