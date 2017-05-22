Kazaya neden olan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ arkasÄ±na bakmadan yaralÄ±larÄ± bÄ±rakÄ±p gitti

AydÄ±n-Ä°zmir karayolunda meydana gelen trafik kazasÄ±nda 4 kiÅŸi yaralandÄ±. KazanÄ±n solama yapan bir aracÄ±n saÄŸ ÅŸeritteki aracÄ± sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rmasÄ± sonucu meydana geldiÄŸi belirtilirken, kazaya neden olan aracÄ±n sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ ise arkasÄ±na bakmadan yaralÄ±larÄ± bÄ±rakÄ±p gitti.

Kaza Ã¶ÄŸlen saatlerinde AydÄ±n-Ä°zmir Karayolu Kazakkahvesi yol ayrÄ±mÄ±na yakÄ±n yerde meydana g eldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re; AydÄ±n istikametinden Germencik istikametine seyir halinde olan Remzi Ã‡. YÃ¶netimindeki 09 KT 965 plakalÄ± otomobil KardeÅŸkÃ¶y Kazakkahvesi Mevkiinde Ã¶nce yol kenarÄ±ndaki mÄ±cÄ±rlara kapÄ±ldÄ± ardÄ±ndan takla atarak yola dÃ¼ÅŸtÃ¼. AraÃ§ iÃ§erisinde sÄ±kÄ±ÅŸan 4 kiÅŸi Ã§evredekiler ve olay yerine Ã§aÄŸrÄ±lan itfaiye ekiplerinin yardÄ±mÄ± ile ters dÃ¶nen otomobilden Ã§Ä±karÄ±lÄ±p hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

GÃ¶rgÃ¼ ÅŸahitleri normal bir hÄ±zla seyretmekte olan Remzi Ã‡. idaresindeki aracÄ±, baÅŸka bir araÃ§ geÃ§iÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirttiler. SÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n kendisini sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ran araÃ§tan kaÃ§arken Ã¶nce yoldan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± ardÄ±ndan da aracÄ±n takla atÄ±p karayoluna ters dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi. Polis ve jandarma tarafÄ±ndan el konulan kazaya neden olan diÄŸer araÃ§ ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n arandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. (Ä°HA)