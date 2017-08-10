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10 Ağustos 2017
Efeler

Karahayıt Mahallesi Düğün Salonu yenilendi

Efeler Belediyesi ekipleri tarafından Karahayıt Mahallesi’nde bulunan düğün salonu yenilerek modern bir görünüme kavuşturuldu.
Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İnşaat Ekibi tarafından yapılan çalışmalarda, düğün salonun tüm elektrik ve su tesisatları bakım ve onarımdan geçirilerek yenilendi.

Ekipler tarafından çatısı da yenilenen düğün salonunda çeşitli etkinlikler için de sahne oluşturuldu.
Merkez mahallelerde verilen hizmetin aynısını köyden mahalleye dönüşen yerleşim alanlarına da götürdüklerini ifade eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Ekiplerimizin programları dahilinde tüm çalışmalarımız eksiksiz sürüyor. Muhtarlarımızın talepleri doğrultusunda eksiklikleri gideriyor, vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. Düğün salonumuzun yeni hali mahallemizdeki evlilik çağındaki gençlerini de mutlu etti” dedi.

(İHA)

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