Kapıyı açınca deposu alev aldı

Aydın’ın Efeler ilçesinde, işyeri sahibinin kapıyı açmasıyla birlikte alevlerin yükseldiği depoda çıkan yangında büyük maddi hasar oluştu.

Olay, saat 15.00 sıralarında Efeler ilçesi Köprülü Mahallesi 1630 Sokak numara 27 adresinde bulunan iki katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ikinci el eşya ticaretiyle uğraşan Kadir Çelik, kontrol amacıyla depo olarak kullandığı eve geldi. Kapıyı açarak içeri giren Çelik, içeride sigara dumanına benzer bir koku hissetti. Çelik, birkaç adım daha attıktan sonra içeriden alevler yükseldi. Yoğun dumanların arasından güçlükle dışarıya çıkan Çelik, itfaiyeden yardım istedi.

Kapının açılmasıyla birlikte oksijenle temas sonucu büyüyen yangın bir anda iki katlı binanın tamamını sardı. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kısa sürede bölgeye ulaşarak yangına müdahale etti. Sokağa gelişi güzel park edilen araçlar itfaiye ekiplerinin çalışmalarını güçleştirdi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından içeride biriken duman fanlar yardımıyla tahliye edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından yanan depodan çıkartılan çok sayıda tüpün patlamaması büyük bir faciayı önledi. Yaklaşık 1 sat süren çalışmaları çevrede toplanan kalabalık meraklı gözlerle izledi. Yangında zarar gören ikinci el eşya deposunda büyük maddi hasar oluştu. (İHA)