KADINLARDAN, RENKLÄ° TASARIMLAR

8 Mart DÃ¼nya EmekÃ§i KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ nedeniyle AydÄ±n KadÄ±n Efeler DerneÄŸi tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen, “SandÄ±ktaki Emek KadÄ±na Destek” projesi kadÄ±nlarÄ±n yoÄŸun katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸti.

Efeler Gar Restaurant’ta dÃ¼zenlenen “SandÄ±ktaki Emek KadÄ±na Destek” projesinde dernek Ã¼yesi birÃ§ok kadÄ±n sandÄ±ktan Ã§Ä±karttÄ±klarÄ± Â iÄŸne oyalarÄ± ve kanaviÃ§e Ã¶rtÃ¼leri ile elbiseler tasarladÄ± ve tasarladÄ±klarÄ± elbiseleri dÃ¼zenledikleri defile ile katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n beÄŸenisine sundu.

DÃ¼zenlenen kahvaltÄ±lÄ± defileye;Efeler KadÄ±n DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± GÃ¼lsevil ErgÃ¼noÄŸlu ve YÃ¶netim Kurulu Ã¼yeleri,Â Â CHP Ä°l KadÄ±n KollarÄ± BaÅŸkanÄ± AyÅŸe Ã–zdemir, Ã‡YDD AydÄ±n Åžube BaÅŸkanÄ± Nurten Atalay, AYESOB BaÅŸkanÄ± Selahittin Ã‡etindoÄŸan, FÄ±rÄ±ncÄ±lar OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Kemal AkdaÄŸ, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± temsilcileri ve kadÄ±n dernekleri katÄ±ldÄ±lar.

Defile Ã¶ncesi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ± yapan AydÄ±n KadÄ±n Efeler DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± GÃ¼lsevil ErgÃ¼noÄŸlu; “KadÄ±nlarÄ±n evindeki Ã§orbaya tuz atacak paralarÄ±nÄ± kazanmalarÄ±nÄ± istiyoruz. Geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼me inanÄ±yoruz.” dedi.

“KADINSIZ HÄ°Ã‡BÄ°R DEVRÄ°M OLMADI”

ErgÃ¼noÄŸlu konuÅŸmasÄ±nda; “1857 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan o yÃ¼rekli kadÄ±nlarÄ±n doÄŸru iÅŸ koÅŸullarÄ±nda saÄŸlÄ±klÄ± iÅŸ koÅŸullarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸabilmek iÃ§in yÃ¼reklerini ortaya koyarak baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± mÃ¼cadele 120 cana mal oldu. GÃ¼nler gÃ¼nleri kovaladÄ±ktan sonra kadÄ±nlar kendini bilerek eÄŸitimde, Ã¼retimde hayatÄ±n her alanÄ±nda varÄ±m dediÄŸi sÃ¼rece, toplumlar hep bir Ã¼st seviyeye Ã§Ä±ktÄ±.Â KadÄ±nsÄ±z hiÃ§bir devrim olmadÄ±. KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ±’nda bunu yaÅŸadÄ±k. Ã‡ete AyÅŸelerin, Nene HatunlarÄ±n KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ±’ndaki verdiÄŸi mÃ¼cadele yadsÄ±nmaz.” diye konuÅŸtu.

“KADINLARIN EVDE OTURMALARINI Ä°STEMÄ°YORUZ”

KadÄ±nlarÄ±n Ã¼retime katÄ±lmalarÄ±nÄ±n Ã¶nemine deÄŸinen ErgÃ¼noÄŸlu; “AydÄ±n KadÄ±n Efeler DerneÄŸi olarak DaÄŸlarÄ±ndan yaÄŸ ovalarÄ±ndan bal akan AydÄ±nâ€™da, kadÄ±nlarÄ±n evde oturmasÄ±nÄ± istemiyoruz. KadÄ±nlarÄ±n Ã¼retime katÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz. KadÄ±nlarÄ±n evindeki Ã§orbaya tuz atacak paralarÄ±nÄ± kazanmalarÄ±nÄ± istiyoruz. Geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼me inanÄ±yoruz.” dedi.

ErgÃ¼noÄŸlu konuÅŸmasÄ±nda ayrÄ±ca KadÄ±n Efeler DerneÄŸi olarak Ã¼zerlerinde bulunan yeleklerin tasarÄ±mcÄ± Fatma Ãœnal AkkuÅŸ ve ekibine ait olduÄŸunu, sandÄ±kta unutulan Ã¶rtÃ¼lerin, iÄŸne oyalarÄ±nÄ±n ve baÅŸÃ¶rtÃ¼lerinin onlarÄ±n tasarÄ±mlarÄ± ile yeniden hayat bulduÄŸunu belirtti ve; ” SandÄ±kta unuttuÄŸumuz eskiden annelerimizin anneannelerimizin yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¶rtÃ¼ler vardÄ±. Ä°ÄŸne oyasÄ± ile baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ya da pazenden ÅŸalvardan diktiÄŸimiz elbiseler vardÄ±. OnlarÄ±n hepsi sandÄ±kta duruyordu kullanÄ±lmÄ±yordu. Bu Ã¼rÃ¼nleri gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze Â nasÄ±l uyarlayabiliriz dedik ve Fatma hocamÄ±zla bunlarÄ± elbise yapalÄ±m dedik.” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

ErgÃ¼noÄŸlu’nun konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan , tasarÄ±mcÄ± Fatma Ãœnal AkkuÅŸ’un eÄŸitmenliÄŸi ile kadÄ±nlarÄ±n birbirinden ilginÃ§ kÄ±yafet tasarÄ±mlarÄ±, Efeler Lisesi Ã¶ÄŸrencileri tarafÄ±ndan sergilendi.

GÃ¼nÃ¼mÃ¼z modasÄ±na uyarlanan tasarÄ±mlar satÄ±ÅŸa sunularak, gelirlerinin tasarÄ±m sahibi emekÃ§i kadÄ±nlara verileceÄŸi belirtildi.

“SandÄ±ktaki Emek KadÄ±na Destek” projesi toplantÄ±sÄ± kadÄ±nlarÄ±n hep birlikte eÅŸlik ettiÄŸi Ä°zmir MarÅŸÄ±’nÄ±n sÃ¶ylenmesi ile son buldu.