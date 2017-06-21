Jeotermal Su Bu Kez de Tarlaları Bastı

Aydın’ın Efeler ilçesinde 19 Haziran gecesi evleri basan jeotermal su, Çarşamba günü de tarlaları bastı. Kükürtlü su baskını nedeniyle ekili arazilerinde maddi hasar oluşan üreticilerin şikayeti üzerine sondaj çalışması durduruldu.

Edinilen bilgiye göre, Efeler ilçesine bağlı Ilıcabaşı Mahallesi’nde 19 Haziran gecesi yaşanan ve birçok evin kükürt içerikli jeotermal su ile dolduğu baskın bugün farklı bir boyut kazandı. Kalfaköy Mahallesi sınırlarında özel bir şirket tarafından devam eden jeotermal sondaj çalışmalarında çıkan ve önlem alınmadan bilinçsizce dere yatağına bırakılan jeotermal su mahalleye ulaşmaması için yapılan bariyer nedeniyle ekili tarım arazilerine doldu. Kükürtlü çamurlu suyun kapladığı tarım alanlarındaki sebze ve meyveler baskından büyük zarar gördü.

Sabah 06.00’dan bu yana arazisine jeotermal su geldiğini ifade eden üretici Burak Yardımcı, “Bizim ve yan taraftaki amcamın arazisinde büyük maddi hasar oluştu. Diktiğimiz tüm fidanlar kükürtlü suyun içerisinde kaldı. Bu fidanlardan artık hiçbir şey olmaz. Bir yetkili gelip bu duruma el koysun. Bütün mahalle gittikten sonra mı ilgilenecekler” dedi.

İki gündür devam eden baskınlardan mahallenin çok rahatsız olduğunu kaydeden Mücahit Yardımcı ise evlerin ardından tarlaların da jeotermal su zararından etkilendiğini söyledi. Alınan önlemlerin yetersiz olduğunu savunan Yardımcı, “Göstermelik uydurma bir boru döşediler. Çok dar olduğu için suyu kaldırmıyor. Boru suyu kaldırmayınca olan tarlalarımıza oldu. Ürünlerimiz kükürtlü çamurun içinde kaldı. Bahçemde 5-6 bin liralık zarar oluştu. Gelip bizim zararımızı yerinde görsünler. Jeotermalden çıkan suyu önlem almadan mahalleye akıtıyorlar” şeklinde konuştu.



Mahalleli valiliğe gitti, çalışma durduruldu

Ilıcabaşı Mahallesi’ni 2 gündür tehdit eden jeotermal su baskınlarının ardından Mahalle Muhtarı Alim Tarım, AYÇEP Başkanı Mehmet Vergili ve üreticilerle birlikte Aydın Valiliğine gitti. Yaşadıkları sorunları ifade eden muhtar Tarım, valiliğe verdiği dilekçe ile firma hakkında suç duyurusunda bulundu. Yaptıkları şikayetten olumlu sonuç aldıklarını kaydeden Tarım, “Valilik tarafından bize gerekli önlemler alınıncaya kadar sondaj çalışmalarının durdurulduğu bildirildi. Mahalle olarak bu durumdan çok mağdur olduk. Önlem alınmadan çalışmaların yeniden başlamasını istemiyoruz” dedi. (İHA)