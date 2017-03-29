İZGÖREN’E BÜYÜK İLGİ

Aydın Ticaret Odası (AYTO) Akademi, Ahmet Şerif İzgören’i Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileri ile buluşturdu.

AYTO Akademi ile Adnan Menderes Üniversitesi tarafından organize edilen “Herkesten Önce Görmek” konulu seminerde, iş dünyasındaki fırsatları yakalama konusunda önemli bilgiler de veren İzgören Akademi’nin kurucusu Ahmet Şerif İzgören’e öğrencilerden yoğun ilgi vardı.

Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi Magneisa Salonu’nda gerçekleştirilen seminere; ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, AYTO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken, AYSİAD Başkanı Özen Gündüz, AYTO üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Ahmet Şerif İzgören’in katılımıyla 2014 yılında AYTO Eğitim Günleri kapsamında “Sizin Dükkan Torunlara Kalır mı?” isimli seminer düzenleyen AYTO Akademi, üyelerinin kişisel ve ticari gelişimine katkı sağlamak adına Ahmet Şerif İzgören’i 2. kez üyeleri ve Aydın halkı ile buluşturdu.

Seminer öncesinde konuşan AYTO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken; “Bütün etkinliklerimizde, faaliyetlerimizde il ekonomimizin gelişmesine yönelik, üyelerimize yönelik tüm faaliyetlerimizde, yanımızda, bizlerle kol kola yürüyen Rektör hocama teşekkür etmek istiyorum.” dedi.

Markalaşmaya ve marka değerine çok önem verdiklerini belirten Ülken; “İzgören Akademi, AYTO Akademi ile değerlendirildiğinde, İzgören’in Akedemisi’ni biz çalmadık, ama Aydın Akademiyi kurma sevdamız, İzgören Akademi sayesinde oldu. Tüm yapmış olduğumuz eğitim ve seminer çalışmalarımızda üyelerimizin ve Aydın’ımızın ufkunun genişlemesi, gelişmelerden, dünyadan, eğitimden bir haber kalmamaları adına artık o kadar üst düzey noktaya geldi ki salonlara sığmaz noktaya geldik. Bunu da bugün hepimiz yaşadık.

Çok kıymetli olduğuna emin olduğum ve benim şahsi dostluk yapmaktan da inanılmaz mutluluk duyduğum ve kendisini burada ağırlamaktan gurur duyduğum çok değerli hocam Ahmet Şerif İzgören’in ayaklarına sağlık ve tüm Aydın’lı oda üyelerimizin, bu konuya ilgi duyan tüm bireylerin ve öğrencilerimizin hepimizin buradan çok faydalı bir zaman dilime geçirerek ayrılacağından dolayı kendisine teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Ülken’in konuşmasının ardından sahneye gelen kişisel gelişim uzmanı Ahmet Şerif İzgören yaklaşık iki saat boyunca sahnede kaldı.