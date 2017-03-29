Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
29 Mart 2017
Efeler, Eğitim, Ekonomi, Kültür Sanat

İZGÖREN’E BÜYÜK İLGİ

Aydın Ticaret Odası (AYTO) Akademi, Ahmet Şerif İzgören’i Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileri ile buluşturdu.

AYTO Akademi ile Adnan Menderes Üniversitesi tarafından organize edilen “Herkesten Önce Görmek” konulu seminerde, iş dünyasındaki fırsatları yakalama konusunda önemli bilgiler de veren İzgören Akademi’nin kurucusu Ahmet Şerif İzgören’e öğrencilerden yoğun ilgi vardı.
Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi Magneisa Salonu’nda gerçekleştirilen seminere; ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, AYTO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken, AYSİAD Başkanı Özen Gündüz, AYTO üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Ahmet Şerif İzgören’in katılımıyla 2014 yılında AYTO Eğitim Günleri kapsamında “Sizin Dükkan Torunlara Kalır mı?” isimli seminer düzenleyen AYTO Akademi, üyelerinin kişisel ve ticari gelişimine katkı sağlamak adına Ahmet Şerif İzgören’i 2. kez üyeleri ve Aydın halkı ile buluşturdu.
Seminer öncesinde konuşan AYTO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken; “Bütün etkinliklerimizde, faaliyetlerimizde il ekonomimizin gelişmesine yönelik, üyelerimize yönelik tüm faaliyetlerimizde, yanımızda, bizlerle kol kola yürüyen Rektör hocama teşekkür etmek istiyorum.” dedi.
Markalaşmaya ve marka değerine çok önem verdiklerini belirten Ülken; “İzgören Akademi, AYTO Akademi ile değerlendirildiğinde, İzgören’in Akedemisi’ni biz çalmadık, ama Aydın Akademiyi kurma sevdamız, İzgören Akademi sayesinde oldu. Tüm yapmış olduğumuz eğitim ve seminer çalışmalarımızda üyelerimizin ve Aydın’ımızın ufkunun genişlemesi, gelişmelerden, dünyadan, eğitimden bir haber kalmamaları adına artık o kadar üst düzey noktaya geldi ki salonlara sığmaz noktaya geldik. Bunu da bugün hepimiz yaşadık.
Çok kıymetli olduğuna emin olduğum ve benim şahsi dostluk yapmaktan da inanılmaz mutluluk duyduğum ve kendisini burada ağırlamaktan gurur duyduğum çok değerli hocam Ahmet Şerif İzgören’in ayaklarına sağlık ve tüm Aydın’lı oda üyelerimizin, bu konuya ilgi duyan tüm bireylerin ve öğrencilerimizin hepimizin buradan çok faydalı bir zaman dilime geçirerek ayrılacağından dolayı kendisine teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.
Ülken’in konuşmasının ardından sahneye gelen kişisel gelişim uzmanı Ahmet Şerif İzgören yaklaşık iki saat boyunca sahnede kaldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  ÖZAKCAN; "TİYATRO HAYATTAN ALINMIŞ BİR KESİTTİR"
“Hangi işi yaparsanız yapın. Yaptığınız işi, dünyanın her tarafında yapabiliyor musunuz, bunu sorgulamanız gerekir.” diyen Ahmet Şerif İzgören yaşanmış öyküleri dinleyicilere aktardı.
Kendine has üslubuyla izleyenlere keyifli anlar yaşatan İzgören, verdiği yaşam öğütleriyle de başarıya giden yolda yapılması gerekenleri paylaştı ve iş dünyasındaki fırsatları yakalama konusunda öğrencilere önemli bilgilerde verdi.
Seminer sonunda Ahmet Şerif İzgören, kitaplarını imzaladı.
(KUDRET CAN)

Share

BENZER HABERLER

AYDIN ANAYASAYI TARTIŞACAK

AYDIN ANAYASAYI TARTIŞACAK

KARİYER GÜNLERİ BAŞLIYOR

KARİYER GÜNLERİ BAŞLIYOR

AYDIN’DAKİ DEPREM KORKUTTU

AYDIN’DAKİ DEPREM KORKUTTU

Gönüllü gençler kampüs te çevre temizliği yaptı

Gönüllü gençler kampüs te çevre temizliği yaptı

AY-SİAD’DAN KÜLTÜR VE DOĞA GEZİSİ

AY-SİAD’DAN KÜLTÜR VE DOĞA GEZİSİ

YGS sonuçları açıklandı

YGS sonuçları açıklandı

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Yağmur
Çarşamba 03/29 70%
Yağmur
Erken saatlerde sağanak yağmur. En düşük 10°C.
Yağmur
Çarşamba 03/29 70%
Yağmur
Erken saatlerde sağanak yağmur. En düşük 10°C. Rüzgâr , 10 - 15 km/saat. Yağmur ihtimali %70.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,6451

  • Euro

    3,9242

  • BIST

    89.392

  • Altın

    146,9132

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

CLOSE