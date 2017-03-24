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24 Mart 2017
Efeler, Ekonomi, Kültür Sanat

İZGÖREN, “HERKESTEN ÖNCE GÖRMEK”İ ANLATACAK

Ünlü kişisel gelişim uzmanı, yaşam koçu ve yazar Ahmet Şerif İzgören, Aydın’da bir seminer verecek.

İzgören, AYTO Akademi tarafından düzenlenecek olan “Herkesten Önce Görmek” adlı seminerde Aydınlılara hitap edecek.
Aydın Ticaret Odası’nın evsahipliğinde, ADÜ Merkez Kepez Kampüsü’ndeki Atatürk Kongre Merkezi Miletos Salonu’nda gerçekleşecek olan seminer, 29 Mart 2017 Çarşamba günü saat 14.30’da başlayacak.
(FİLİZ DİNDAR)

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