Son Dakika
Ünlü kişisel gelişim uzmanı, yaşam koçu ve yazar Ahmet Şerif İzgören, Aydın’da bir seminer verecek.
BENZER HABERLER
İZGÖREN, “HERKESTEN ÖNCE GÖRMEK”İ ANLATACAK
Kuşadası’ndaki faciada ölü s ayısı 12
GAZİPAŞA İLKOKULU’NDAN ŞEHİTLİKLERE ZİYARET
CENAZE İŞLEMLERİ KEMER MEZARLIĞI’NDA YAPILACAK
CHP’NİN KATILMA TALEBİ KABUL EDİLDİ
ÖZAKCAN; “TİYATRO HAYATTAN ALINMIŞ BİR KESİTTİR”
E-Posta *
Dolar
3,6069
Euro
3,8987
BIST
90.383
Altın
144,8061
Güçlü Çezik
Doğrusu, şunu yazacağımı ya da söyleyeceğimi sanmazdım ama… CHP Genel Başkanı Kemal...
Yekta Güngör Özden
Egemenlik (hakimiyet), ulusun siyasal örgütü devletin yasama, yürütme ve yargı organlarının...
Erol Ertuğrul
1 Ocak 2016 sabahı telefonuma bir mesaj geldi: “Biricik babamız Mustafa...
Fethi Aytaç
Mustafa´cığım, aziz kardeşim, Bugün 20 Ocak. Aramızdan ayrılışının ...
Beyhan Erdoğan
İlk Paris’e gidişimde gezdiğim şehirler içerisinde en beğendiğim ve mutlaka Par...
Güner Dokuyucu
Şartlar ne olursa olsun… Ülkemizde işler ne kadar kötüye giderse gitsin… Hergün y...
Salim Savcı
Gazetelerde, televizyonlarda açlıktan ölen insanları gördükçe insan kahrolur.(çok üzülmek...
Işık Cansuyu
Gaz yağını yakmadan, ışık vermez. İçindeki telleri kavuracaksın. Ya da… Havasını b...
Behiç Alparsa
– 2011′ in son günleri… – Bu yıl gitmek için sabırsız, yeni yılın eli ku...
Serbest Köşe
(AYFER ÇEZİK) Eşim Mustafa ÇEZİK’e mektubumdur. Mustafa, 21 Şubat senin d...
Levent Seçer
”Ben,manevi miras olarak hiçbir ayet,hiçbir doğma,hiçbir kalıplaşmış kural bırakmıy...
Abdülkadir Güler
Eski Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz bir kültür adamı idi. Yurdunu milletini çok seviyordu...
Kudret Can
Efeler Belediyesi’nin sosyal ve kültürel anlamda toplumcu belediyecilik anlayışı ile ver...
Ayfer Çezik
Her 18 Mart geldiğinde içim değişik bir duyguyla dolar.. Hüzünle ve gözyaşları içinde sey...
Hüseyin Çetinkaya
Televizyon denildiğinde ilk akla gelen, görüntünün ve görüntüyle alakalı seslerin aynı an...
Şükrü Turan Ergün
Değerli Mücadele okurları, sizlere bu yazımda ziyaret ettiğim bir sergiden bahsetmek istiyorum...
Ünlü kişisel gelişim uzmanı, yaşam koçu ve yazar Ahmet Şeri...
Koçarlı Belediye Başkanı Mutlu Öztürk, Cuma gününü yoğun bi...
Kuşadası Körfezi’nde meydana gelen göçmen faciasında, ilk...
Gazipaşa İlkokulu 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri A...
Efeler Belediyesi, cenaze, defin, müracaat ve kayıt işlem...
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın saldırıya uğ...
Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan 27 Mart Dünya Tiyat...
Eski Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz bir kültür adamı idi. Yur...
Kuşadası Belediye Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda,...
Ünlü sanatçı Kutsi kızı Ceylin Ada ile beraber Bodrum’da ...
Hafta sonu Efeler merkezli olarak emlak piyasasında patlaya...
16 Nisan referandumu nedeniyle siyasetçilerin Aydın'a yaptıkları ...
Halk sağlığını tehdit eden antibiyotik direnci ve akılcı ...
Aydın’da doğmuş ve aldığı eğitim ve terbiyele çalışmaların ...
Lig’de düşme potası ile arasında 3 puanlık fark bulunan...
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 4. maddesinde yapıl...
"BARZANİ BAYRAĞININ TÜRK BAYRAĞI‘NA EŞİTLENMESİ KABUL EDİLEMEZ"
...
Aydın Ticaret Odası'nın hazırladığı 2016 tarihli Çıldır Hav...
"Bilimsel ve Laik Eğitim" konulu panel gerçekleştirildi.
...
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Aydın Şubesi, İstiklal Marş...
© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.