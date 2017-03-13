“İSTİKLAL MARŞI TÜRK MİLLETİNİN BAĞIMSIZLIK AŞKININ İFADESİDİR”

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Aydın Şubesi, İstiklal Marşı’nın TBMM tarafından kabulünün 96’ncı yıldönümünü dernek binasında kutladı.
Şube yönetimi adına bir açıklama yapan ADD Aydın Şubesi Başkanı Günver Güneş, açıklamasında şunları söyledi:
“Ulusal Marşlar aynı ülkede yaşayan insanların bayrak, ulusal değerler, gelenekler kadar gönüllerini birleştiren, onların coşturan simgelerdir. En milliyetçi olanımızdan, dünya vatandaşlığını yürekten benimsemiş olanımıza kadar, yıllarca aynı marşı dinleyerek büyümüş, rol model olarak aldığımız anne-babamız veya öğretmenlerimizle aynı sözleri bir ağızdan söylerken paylaştığımız duygu ve düşünceleri hafızamıza kazımışızdır.
İstiklal Marşı’mızın öyküsü 96 yıl önceye Kurtuluş savaşı yıllarına dayanır. Bundan 97 yıl önce 23 Nisan 1920’ de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılır. 1920 yazı içinde ülke topraklarının büyük bir bölümü işgal altındadır. Ankara düzenli bir ordu kurma çalışmaları içindedir. İstanbul Hükümeti Mondros Ateşkes hükümleri gereğince orduyu terhis etmiştir. Yeni bir ordu kurma çalışmalarında ise sayısız güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Meclis hükümeti yeni bir ordu kurarken bu orduyu ayakta tutacak, ona moral verecek güçleri de harekete geçirme çabasındadır. Yayınlanan gazeteler halkı işgal güçlerine karşı direnmeye, birlik olmaya, cesaret vermeye uğraşmaktadır. Gazete ve dergilerden önemli miktarları hükümet tarafından satın alınarak cephelere yönlendirilmekte, mitingler düzenlemekte ve camilerde vaazlar verilmektedir. İstiklal Marşı da halkın ve ordunun moral gücünü yükselteceği düşünülerek gündeme getirilmiştir. Aralık 1920 sonlarına doğru Ankara’ya gelen Akif Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi’nin 5 Şubat 1921 tarihli mektubuyla aldığı “İstiklal Marşı” siparişi için şimdilerde müze olan Hacettepe’nin arkasındaki Tacettin Dergâhındaki odasına çekilerek marşı yazmaya başlar. “İstiklal Marşı” 17 Şubat 1921 tarihinde Hâkimiyeti Milliye veSebilürreşat’ta yayınlanır. “İstiklal Marşı”, 12 Mart 1921 günü kabul edilir. Paltosu dahi olmayan Akif kazandığı beş yüz liralık ödülü yoksul kadın ve çocuklarına iş öğreterek yoksulluklarına son vermek için kurulan Darülmesai’ye bağışlar.”
İstiklal Marşı’nın kaldırılmasını önerenlere, İstiklal Marşı’ndan rahatsızlık duyanlara ve bölücü söylemlere de tepki gösteren Günver Güneş, açıklamasını şöyle sürdürdü:
“İstiklâl Marşı, Türk milletinin mücadeleci ruhunu, bağımsızlık aşkını, sömürgeci güçlere karşı dik duruşunu yansıtan eşsiz bir eserdir. Dünyadaki çok az istiklal marşı, Türk İstiklal Marşı kadar tarihi ve konjonktürel tecrübeye, derin bir kültürel ve manevi bilince ve inanca dayanılarak yazılmıştır. Bu yüzden Türk İstiklal Marşı, çok farklı, çok ayrıcalıklı, milli hasletlerimizi çok iyi sergileyen benzersiz bir marştır. Adeta Türk milleti adına yazılmış evrensel bir bildiridir, milli bir anddır.
İstiklal Marşımız, ait olduğu milletin, yani biz Türklerin ezeli ve tarihi karakteri olan özgürlük ve bağımsızlık aşkını, mertlik ve kahramanlığını, âlicenaplığını, yine bu karaktere dahil olan daha birçok erdemi ve ayrıcalığı çok büyük bir ehliyetle ifade eden eşsiz bir eserdir.
“İstiklal Marşı”ndaki kavramların hem marş tanımındaki hem de ulusal marşlardaki kavramlarla koşutluk göstermektedir. Ülkelerin ulusal marşlarında en belirgin kavramlar: vatan/memleket/yurt, halk/ulus/millet, simgesellik, şarkı, devlet erki… gibi. Bu kavramlardan vatan(3), yurt (3), millet (4) kavramları tekrarlanmıştır. “İstiklal Marşı”nın bağımsızlığın simgesi olması kullanılan kavramlarla da ortaya çıkmıştır. Hür/hürriyet (4), bayrak, hilal gibi sözcükler simgeselliğin birer sonucudur.
Bu gün emperyalizme karşı bağımsızlık savaşı vermiş Türk ulusuna kimi vatansızlar İstiklal marşını kaldırmayı önerebilmektedirler. Kanla irfanla kurulmuş Türkiye Cumhuriyetinin sembolü İstiklal Marşının kaldırılmasını, değiştirilmesini teklif edenler en basit ifadeyle gaflet dalalet ve hıyanet içindedirler.
İstiklâl Marşı’ndan, Öğrenci Andı’ndan, milli bayramlarda yapılan törenlerden rahatsızlık duyanlar, artık resmi toplantılarda bile bunu açıkça dile getirmekten çekinmemektedir. İstiklâl Marşı’na alerji duyan kesimler, biraz cesaret bulsalar tıpkı Öğrenci Andı’nda yaptıkları gibi, neredeyse İstiklâl Marşı’nın okutulmaması için de kampanya başlatacaktır.
96 yıllık süreçte birçok badire atlatan ülkemiz, bugün hiç olmadığı kadar bölücü söylemlerle çevrelenmiştir. Teslimiyetçi politikalara kucak açanlar, terörü cesaretlendirenler, Türkiye’nin üniter yapısını bozmaya, birlik ve bütünlüğünü dinamitlemeye, huzuruna sekte vurmaya çalışanlar, dün Öğrenci Andı’nı, bugün de İstiklâl Marşı’nı hedef tahtası yapmaktadır.
Her gün ‘yıkım’ üzerine yeni stratejiler geliştiren bu cenah, Ulu Önder Atatürk’ün bizlere emanet ettiği milli değerleri teker teker elimizden almaya ant içmiştir. Ancak, hür yaşamayı hayat felsefesi haline getiren milletimiz çirkin tezgâhlara gereken karşılığı vermekte, teröre, sömürgeci zihniyete, dirliğimize saldıranlara, insanlarımız arasına nifak tohumları ekenlere karşı yekvücut olmaktadır. Ülkemiz üzerindeki bu karanlık örtünün kalkacağına ve güvenilirliği kalmamış yöneticilerin, mandacılığı hortlatmaya çabalayan güçlerin, terörü besleyen ve büyüten yapının bir gün hareket alanı bulamayacağına yönelik inancımız tamdır.
Bu vesileyle İstiklâl Marşımızın kabulünün 96’ıncı yıldönümünü kutluyor; Millet Şairi Mehmet Akif Ersoy’u şükran ve rahmetle anıyoruz.” (GÜÇLÜ ÇEZİK)