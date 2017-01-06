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06 Ocak 2017
Efeler, Güncel

İsmet Sezgin Caddesi Oldu

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Aydın’ın Efeler ilçesi Girne Mahallesi’nde yer alan Bayındırlık Caddesi’ne merhum İsmet Sezgin ismi verildi.
Girne Mahallesi Malazgirt Meydanı’na çıkan Bayındırlık Caddesi üzerinde düzenlenen törene Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Lütfi Baydar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, merhum İsmet Sezgin’in yakınları, sivil toplum kuruluşların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. {CAPTION}
Açılış konuşmasını yapan Başkan Çerçioğlu, “Türk siyasetinde önemli bir yeri olan İsmet Sezgin ağabeyimiz, babamın da yakın arkadaşıydı. Aynı partide uzun yıllar siyaset yapmışlardır. O’nu özlüyoruz. Çünkü o bizim için çok önemli bir kişidir. O bizim ağabeyimiz ve Aydınlı olmasından gurur duyuyoruz. Amacımız İsmet ağabeyimizin adını daha önce Bayındırlık olan caddede sonsuza kadar yaşatmaktır” dedi.
CHP Aydın Milletvekili Lütfi Baydar da, merhum İsmet Sezgin’in Aydın’da siyaset yapan herkesin örnek alması gereken, siyasette feraseti ön planda tutan, güzel ahlakıyla Türk siyasi pati yelpazeleri ile yakın ilişki kuran Aydınlıların gönlünde taht kurmuş yalnız bir siyasetçi değil bir devlet adamı olduğunu ifade etti.
Açılış törenin ardından İl Kültür Merkezi Dr. Hidayet Sayın Tiyatro Salonu’nda İsmet Sezgin adına düzenlenen resim sergisi gezildi.{CAPTION}
(Hüseyin Çetinkaya)

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