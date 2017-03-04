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04 Mart 2017
Asayiş, Efeler

İncirliova’da bıçaklı kavga; 1 ölü

Aydın’ın İncirliova ilçesinde iki kişi arasında yaşanan bıçaklı kavgada ağır yaralanan şahıs hastanede hayatını kaybetti.
Olay, gece saatlerinde İncirliova-Koçarlı karayolu üzerinde bulunan bir tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Erdi Çiçek (25) ve Mahir G. (34) isimli iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Mahir G. üzerinde taşıdığı bıçağı Erdi Çiçek’in göğsüne saplayarak olay yerinden kaçtı.
Ağır yaralanan Erdi Çiçek, gördü tanıklarının haber vermesi üzerine ambulansla Aydın Devlet Hastanesine sevkedildi. Kalbinden yara alana Erdi Çiçek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cinayet zanlısı Mahir G. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. (İHA)

 

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