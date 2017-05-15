“İNCİRLİK ÜSSÜ ABD’YE KAPATILSIN”

Vatan Partisi Efeler İlçe Başkanlığı bir basın açıklaması yaparak, “İncirlik Üssü ABD’ye Kapatılsın.” dedi.

İncirlik Üssü’nün ABD’ye kapatılması ile ilgili ülke genelinde imza kampanyası başlattıklarını açıklayan Vatan Partisi Efeler İlçe Başkanı Saniye Duman; “Türkiye Müslüman milletlerin düşmanına yataklık yapamaz. İncirlik Üssü Türk ordusunun denetimine verilsin.” şeklinde konuştu.

“İNCİRLİK ÜSSÜ BİZİM GÜVENLİĞİMİZE HİZMET ETMİYOR”

“İçinde bulunduğumuz bu günlerde bir vatan savaşı vermekteyiz.” diyen Duman; “Bölücü PKK Terör örgütüne ve Fethullah Terör Örgütü’ne karşı devletçe ve milletçe büyük bir mücadele yapıyoruz.Bu terör örgütlerinin arkasında Amerika ve İsrail vardır. Bizim vatan toprağımız olan İncirlik Üssü’nden kalkan Amerikan uçakları Mehmetçiğimize ve polisimize kurşun sıkan terör örgütlerini korumaktadır. Sınır boylarımızda Amerikan tankları PKK’yı desteklemek için namlularını Türkiye’ye çevirmiştir. Ayrıca İncirlik Üssü 15 Temmuz gecesi Fetö’nün darbe girişimine de yataklık etmiştir. İncirlik Üssü bizim güvenliğimize hizmet etmiyor. Aksine Amerika’nın Türkiye kalesini içeriden ele geçirme girişiminin hizmetindedir.” dedi.

“İNCİRLİK ÜSSÜ, TÜRKİYE’NİN BAĞRINA SOKULMUŞ BİR HANÇERDİR”

İncirlik Üssü’nü, Türkiye’nin bağrına sokulmuş bir hançer olarak değerlendiren Duman; “Deve kuşu gibi kafamızı kuma gömmenin alemi yok. Aynı zamanda İncirlik Üssü komşularımıza bir tehdit ve saldırı üssüdür. Suriye Irak ve İran’ın toprak bütünlüğü Türkiye’nin de toprak bütünlüğüdür.

Türkiye Müslüman milletlerin düşmanına yataklık yapamaz. Vatan Partisi olarak kampanya başlatıyoruz. İncirlik Üssü Amerikan uçaklarına kapatılsın. İncirlik Üssü Türk ordusunun denetimine verilsin.” ifadelerini konuştu.

“CUMHURİYETİMİZE AÇIKÇA BİR SALDIRIDIR”

Vatan Partisi Efeler İlçe Başkanı Saniye Duman ayrıca, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e yapılan iftiralar ve saldırılar ile ilgili olarak da bir değerlendirmede bulunarak; “Yapılan bu iftiraları şiddetle kınıyoruz.” dedi.

“ATAMIZIN EMANETİNİ CANIMIZ PAHASINA KORUYACAĞIZ”

Duman açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Son zamanlarda artan bir şiddetle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e iftiralar ve saldırılar yapılmaktadır. Bu saldırılar emperyalist ülkelere karşı başarılı bir mücadele vererek Türkiye Cumhuriyeti’ni kurması nedeniyle tüm dünyanın takdirini kazanmış Atatürk’ün şahsında Cumhuriyetimize açıkça bir saldırıdır. Bunu yapanlar Türk milletinin vicdanında ve Yüce Türk yargısı önünde hesap verecektir. Vatan Partisi olarak Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileriyiz. Cumhuriyetimizi yıkmaya çalışanların karşısında Büyük Türk Milleti karşı durmaktadır. Ulu Önder; ‘Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve koruyacak sizlersiniz’ diyerek cumhuriyeti bizlere emanet etmiştir. Bizler Atamızın emanetini canımız pahasına koruyacağız.”