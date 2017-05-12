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12 Mayıs 2017
Efeler, Güncel, Siyaset

İnci’den Başkan Özakcan’a teşekkür plaketi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Başkanı Bayram İnci ve yönetim kurulu üyeleri, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ı makamında ziyaret ederek, katkılarından ve çalışmalarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Başkanı Bayram İnci, 16 Nisan’da yapılan referandum sonrası teşekkür ziyaretine başladı.

Bayram İnci, bu ziyaretler kapsamında Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette Bayram İnci, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’a 16 Nisan’da yapılan referandumda ki katkıları ve çalışmalarının yanı sıra kendilerine verdiği destek için teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.
CHP Aydın İl Başkanı Bayram İnci’nin nazik ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan,” Efeler halkı için hizmet üretmeye ve çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hep birlikte çalışmalarımız elbet teki devam edecek. Ziyaretiniz için çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
Bayram İnci ziyaretin sonunda Başkan Özakcan’a teşekkür plaketi takdim ederek yönetim kurulu üyeleri ile birlikte günün anısına fotoğraf çekildiler. (İHA)

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