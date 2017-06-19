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19 Haziran 2017
Çevre, Efeler, Yaşam

Ilıcabaşı’nda evleri jeotermal suyu bastı

Aydın’da gece yarısı bazı ev, işletme ve arazileri balçık şeklinde çamurlu su bastı. Yağış olmadığı halde yaşanan su baskınının şehrin üst kesiminde bulunan jeotermal kuyusundan çıkan ve doğaya salınan sular olduğu ileri sürüldü. Olaydan zarar gören vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.
Olay, gece Efeler ilçe merkezi Ilıcabaşı Mahallesi’nde yaşandı. Akşam hava karardıktan sonra yağış olmamasına rağmen Kalfaköy civarından bir baraj patlamış gibi Ilıcabaşı’na doğru sular akmaya başladı. Bir süre sonra balçık şeklinde akan su arazileri, çevredeki besihaneleri ve evleri bastı. Evleri sular altında kalan vatandaşlar yaşanan su baskınının Kalfaköy yakınlarındaki özel bir firmaya ait jeotermal enerji kuyularından çıkarılan sular olduğunu ileri sürerek, gece vakti kontrolsüz bir şekilde bu şekilde su salanların cezalandırılmasını ve zararlarının karşılanmasını istediler.
Jeotermal firmalarının sürekli yasaya aykırı faaliyet sürdürdüklerini iddia eden mahalle sakinleri, arazilere, besihane ve evlerini su basmasının yanında sağlıklarının da tehlike altında olduğunu söylediler. Evini jeotermal suyunun bastığını belirten vatandaşlardan Selda Yıldız, yetkililerden yardım istedi.
Yaşanan su baskınının ardından jeotermal firması yetkililerini aradığını ancak kimsenin sorunları ile ilgilenmediğini söyleyen Ilıcabaşı Mahalle Muhtarı Alim Tarım, “Vatandaşlar beni aradı. Dağdan su geldiğini söylediler. Biz ASKİ’yi aradık. Geldiler ancak jeotermalden kaynaklandığı için bıraktılar. Belediyenin bu konuda yetkisi yokmuş. Konu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü ilgilendiriyormuş. Kimse sorunumuzla ilgilenmiyor. Bu durum böyle devam ederse Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gidip eylem yapacağız” dedi. (İHA)

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