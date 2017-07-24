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24 Temmuz 2017
Efeler, Sağlık

İl Sağlık Müdürü Şenel’den Başkan Özakcan’a ziyaret

Aydın Sağlık İl Müdürü Dr. Mustafa Serkan Şenel, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ı makamında ziyaret etti.
Geçtiğimiz aylarda Kocaeli Halk Sağlığı Müdür Yardımcılığı görevini sürdürürken, Aydın İl Müdürlüğü’ne atanan Dr. Mustafa Serkan Şenel, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ı ziyaret ederek, istişarelerde bulundu. Aydın gibi doğal güzellikleri olan havası temiz güzel bir şehirde görev yapmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getiren Şenel, Özakcan’a görevinde kolaylıklar diledi.
Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’da, Sağlık İl Müdürü Dr. Şenel’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. (İHA)

 

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