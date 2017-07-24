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24 Temmuz 2017
Efeler, Yaşam

İkinci kuzusu da çalınınca kınalı horozuyla dolaşmaya başladı

Aydın’da devletin kendisine verdiği özürlü maaşıyla aldığı ikinci kuzusu da çalınan Coşkun Çamcı, bu kez kınalı bir horozu kendisine yoldaş edindi.
Aydın’ın Efeler ilçesi Kemer Mahallesinde yaşayan ve devletin kendisine bağladığı özürlü maaşıyla hayatını sürdüren Coşkun Çamcı’nın özürlü maaşıyla aldığı ve gittiği her yere beraberinde götürdüğü kuzusu 10 Mayıs tarihinde çalınmıştı. 250 liraya aldığı ve 6 ay beslediği kuzusu çalınca büyük üzüntü yaşayan Çamcı’nın hayırseverlerin de desteğiyle satın aldığı ikinci kuzusu da birkaç gün önce kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.
Kendine yeni bir yoldaş bulmak isteyen Coşkun Çamcı’nın parası bu kez ancak bir horoz almaya yetti. Hayvanları çok seven Çamcı, kınalı horozu ile çarşı pazar dolaşarak hem günlerini geçiriyor hem de çalınan kuzusunu arıyor.
İkinci can yoldaşının da çalınmasının ardından polise gidip şikayetçi olan Coşkun Çamcı, gözyaşları içerisinde Efeler’de sokak sokak gezerek çalınan kuzusunu bulmaya çalışıyor. Efeler’de sürekli kuzusu ile gezdiği için hemen hemen herkes tarafından tanınan engelli Çoşkun Çamcı, polise yaptığı başvurudan henüz bir sonuç elde alamadığını belirtirken kendisinin bu durumuna üzülen vatandaşlardan çalınan kuzusunun bulunması için yardım bekliyor. (İHA)

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